Anticipazioni Grand Hotel/ Seconda puntata 16 giugno: Julio vicino alla verità

Grand Hotel – Intrighi e passioni è la nuova serie Tv di Canale 5 che promette di tenere il pubblico col fiato sospeso. Se il 9 giugno ha presentato il primo appuntamento serale, la settimana prossima, per la precisione mercoledì 15 giugno, è prevista la seconda puntata che regalerà ai telespettatori due episodi. Stando a quanto ci anticipa BlastingNews, i titoli sono “Il coltello d’oro” e “La casa abbandonata”. Partiamo col primo episodio durante il quale vedremo Julio addentrarsi sempre più nel mistero della scomparsa di sua sorella, tanto da avvicinarsi alla verità. L’uomo inizia a sospettare che il colpevole sia il promesso sposo di Alicia ma non ha prove per dimostrarlo e, dunque, incastrarlo. Se Julio cerca prove, il detective Ayala si occupa dell’omicidio di Jimena nella speranza di capire cosa sia realmente accaduto.

Grand Hotel, anticipazioni secondo episodio: Diego vuole sposare Alicia

Il secondo episodio dell’appuntamento di Grand Hotel – Intrighi e segreti del 16 giugno prende il titolo di “La casa abbandonata”. Le anticipazioni ci svelano che non mancheranno sorprese, a partire da Diego che decide di chiedere la mano di Alicia. Le cose poi si complicano ulteriormente: Belen, che aspetta un figlio proprio da Diego – che dunque medita di sposare Alicia – accetta la proposta di matrimonio di Andres. La madre di lui non sarà affatto d’accordo e si opporrà con tutte le forze, cercando di ostacolare il loro matrimonio. Come si comporterà Andres? Convincerà sua madre? Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.

