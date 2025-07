Anticipazioni Hercai - Amore e vendetta, puntata in onda stasera lunedì 28 luglio 2025 su Real Time: una triste notizia sconvolge la famiglia di Aslan

Anticipazioni Hercai – Amore e vendetta: puntata di stasera 28 luglio 2025

Questa sera, lunedì 28 luglio 2025, va in onda in prima serata su Real Time una nuova puntata di Hercai – Amore e vendetta. Entrando nel merito delle anticipazioni della puntata di questa sera (qui le anticipazioni turche), il filo narrativo del serial turco riprende dalle gravi condizioni di Aslan, finito in ospedale dopo aver tentato di rapire Reyyan ed essere finito in colluttazione con Miran, Hazar e Mahzuf e aver ricevuto uno sparo.

La forza di una donna anticipazioni 29 luglio 2025/ Arif organizza un picnic, la moglie di Sarp scopre che...

Oltre allo sparo, il ragazzo ha anche subito grandi ustioni in seguito ad un incidente stradale ed è stato estratto ancora vivo dall’auto in fiamme, ma gravissimo. In ospedale ci sarà poi un acceso scontro tra la madre del ragazzo e Azize, e anche Hazar si ritrova ricoverato dopo aver ricevuto anch’egli un colpo di pistola.

Anticipazioni Io sono Farah, puntate dal 28 luglio al 1 agosto 2025/ Farah finisce in ospedale: ferita grave

Nel frattempo Mahfuz si dice intenzionato ad incontrare sua figlia Reyyan per poterle dire di essere suo padre, ma Zehra cerca di farlo desistere, spiegandogli che la ragazza non potrebbe mai perdonarlo per averla abbandonata quando era piccolina.

Anticipazioni Hercai – Amore e vendetta: Aslan viene dichiarato morto

Proseguendo con le anticipazioni Hercai – Amore e vendetta della puntata di questa sera, lunedì 28 luglio 2025, protagonista sarà sicuramente Reyyan. La giovane ragazza, infatti, inizia a soffrire di alcuni malori e giramenti di testa inizialmente senza alcuna spiegazione; quando poi la situazione peggiora e accusa un serio svenimento, Miran corre in suo soccorso per portarla in ospedale, dove si scoprirà che Reyyan è incinta.

Engin Akyürek, chi è attore di Tahir in Io sono Farah/ Carriera, vita privata segretissima: ha una fidanzata?

Da una bellissima notizia ad un colpo di scena sconvolgente che terrà i telespettatori con il fiato sospeso: nella puntata di questa sera, infatti, verrà finalmente a galla tutta la verità attorno ad Azize, a quello che è successo in passato e alla sua reale identità.

Ma non solo perché, in ospedale, mentre Hazar è ormai fortunatamente fuori pericolo, sorte opposta tocca a Aslan: il ragazzo infatti viene dichiarato morto e la notizia getta nello sconforto la sua famiglia, con Azize che promette vendetta.