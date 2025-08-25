Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 1 settembre 2025 su Real Time: Azize muore? Colpo di scena bomba

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 1 settembre 2025: Nasuh libera Azize

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana svelano che ci sarà una svolta per il personaggio di Azize mentre Miran e Reyyan dovranno fare i conti con una dolorosa realtà. All’inizio dell’episodio, infatti, i due giovani saranno ancora in preda al dolore per il figlio scomparso prima ancora di venire al mondo e per dirgli addio per sempre faranno volare una lanterna in cielo. Nel frattempo Nasuh prenderà una scelta importante deciderà di liberare Azize, contravvenendo a Cihan. Quest’ultima, inoltre, dovrà fare i conti anche con la figlia Ganul che, saputo che Reyyan ha perso il bambino, le chiederà spiegazioni e se ci sia lei in qualche modo dietro.

Azize non muore in Hercai ma viene salvata a sorpresa da Nasuh. I colpi di scena non sono finiti qui, le anticipazioni Hercai della puntata del 1° settembre 2025 annunciano che dopo mesi di coma Esma si risveglierà e chiederà perdono al figlio Firath per tutto quello che le ha fatto passare. Reyyan e Miran, intanto, oltre al dolore attendono con gioia l’arrivo del loro primo figlio che decideranno di chiamare Umut, un nome che significa speranza e che vuole essere per la coppia e la loro famiglia simbolo di rinascita e gioia. Gli spoiler tuttavia rivelano che nei prossimi episodi ci sarà un tutti contro tutti e non mancheranno gli scontri anche tra Fusun e Cihan. Quest’ultimo, infatti, dopo aver rapito Azize ed ignaro che Nasuh ha liberato la donna, mentirà a Fusun.

Hazar incontra Dilsha: emozioni e lacrime, anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima settimana

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata in onda lunedì 1 settembre in prima serata su Real Time si scopre che mentre Hazar è da Miran lo chiamerà Fusun che gli darà appuntamento per fargli incontrare una persona. E non è tutto, Dilsha verrà trovata da Nasuh ma anche dagli uomini di Fusun, e proprio quest’ultima ordinerà di rapirla o fermarla a tutti i costi anche uccidendola ed infatti poco dopo Dilsha verrà sequestrata mentre si trova in strada con Mahfuz e quest’ultimo verrà brutalmente aggredito. Gonul, andata da Miran e Reyyan per porgere le sue condoglianze, avrà un duro scontro con Hazat e contemporaneamente Hazar andrà all’incontro con Fusun e rimarrà senza parole quando scoprirà che quella donna è proprio Dilsha ed è pronta a ricongiungersi con la sua famiglia.