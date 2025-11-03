Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata di lunedì 10 novembre 2025 su Real Time: Reyyan e Miran si sposano ma...

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 10 novembre 2025: Reyyan e Miran si sposano ma la festa viene interrotta

Cosa succederà nella prossima puntata di Hercai Amore e Vendetta del 10 novembre 2025? Dalle anticipazioni si scopre che l’episodio si aprirà con un evento lieto, finalmente si celebrerà il matrimonio tra Reyyan e Miran! I due giovani finalmente riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, Miran si inginocchierà davanti alla sua sposa giurandole amore eterno. Tutti saranno felici ed entusiasti per gli sposi tranne Dilsah. La donna sarà contrariata e per nulla felice del fatto che suo figlio sposi la donna.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, nuove puntate/ Azize cambia vita e fa un incontro inaspettato

E poi ancora le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana svelano che se da un lato ci sarà un avvicinamento tra Reyyan e Azize, dall’altro Fusun continuerà a tramare nell’ombra e non metterà fine alle sue ostilità. Fiori d’arancio anche per Gonul e Azat che si sposeranno in gran segreto con Miran e Reyyan come testimoni. Ad essere turbato sarà Hazar che non capisce perché Dilsah odii così tanto Reyyan. Si giunge finalmente al giorno delle nozze tra Reyyan e Miran ma la giornata di festa si caricherà di tensione quando irromperà Cihan. L’uomo dirà a tutti che lui e Fusun faranno di tutto per far sposare Miran con Azra. E nella villa scoppia il caos.

Blanca 4 si farà? Anticipazioni quarta stagione: scoppia caos tra Ammirati e sceneggiatore/ Cosa sappiamo

Nuovi ostacoli per Miran e Reyyan nella puntata del 10 novembre 2025: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana, 10 novembre 2025 svelano che ci sarà una resa dei conti tra Azize e Fusun. Andando con ordine, tuttavia, prima ci sarà un violento scontro tra Hazar e Cihan, quest’ultimo accuserà il primo di averlo tradito e di essere risposto a tutto per denaro e potere. Nel frattempo Azat scomparirà nel nulla e dopo ore di angoscia e paura, sarà Miran a svelare la verità: Azat è fuggito via con Gonul.

I due giovani dopo essersi sposati in gran segreto hanno deciso di fuggire lontano per vivere il loro amore senza l’odio che da decenni infiamma le sue famiglie. Infine, dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata si apprende che Reyyan e Miran cercheranno un modo per risolvere i nuovi ostacoli dopo l’interruzione brusca del loro matrimonio, mentre Hazar intimerà ad Azize di sparire lontano e non interferire con la vita dei suoi cari perché non accetterà mai che faccia parte della sua famiglia… L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per lunedì 10 novembre 2025 su Real Time.

Come finisce Blanca 3? Anticipazioni ultima puntata 3 novembre 2025/ Il muro di bugie crolla!