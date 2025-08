Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 11 agosto 2025: Reyyan rischia di perdere il figlio, Azize ricatta Fusun con Harun in ostaggio

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 11 agosto 2025: Azize costretta ad uccidersi

Cosa succederà nella prossima puntata della dizi turca di Real Time? Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Fusun consegnerà una pistola ad Azize e le ordinerà di uccidersi. A questo punto scoppierà un acceso scontro tra le due donne al termine del quale Azize sarà costretta ad uccidersi. La donna punterà la pistola alla tempie, premerà il grilletto ma si accorgerà con sua enorme soprese che è scarica. A questo punto Fusun esploderà in una fragorosa risata umiliandola ancora e assicurandole che presto morirà davvero se entro tre giorni non toglie dal suo nome il cognome Aslanbey.

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di oggi 4 agosto 2025/ Miran teme per le sorti del padre Hazar

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima settimana 11 agosto si scopre che Fusun inoltre le assicurerà che sarà lei stessa a rivelare ad Hazar e Miran dove si trova Dilsha. Nel frattempo Reyyan, mentre si ritroverà in un campo di melograno, avvertirà delle fitte fortissime al basso ventre, sarà da sola con nessuno che la può soccorrere. Poco dopo si risveglierà comprendendo che è stato solo un sogno ma che le lascerà una strana sensazione ed inizierà a temere per la sua gravidanza ed il bambino. Ci saranno dei problemi? Il figlio di Reyyan e Miran nascerà?

La forza di una donna, anticipazioni 5 agosto 2025/ Piril e Alp in partenza, Bahar cerca la madre di Sarp

Azize rapisce Harun e minaccia Fusun, Reyyan rischia di perdere il bambino: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

E non è tutto, dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 10 agosto 2025 si scopre che Nasuh chiederà a Rayyan e Miran di trasferirsi nella sua villa ma Cihan apparirà visibilmente contrariato. Nascerà un violento scontro tra i due alla fine del quale Cihan furioso se ne andrà. Azize confesserà a Nasuh che Dilsha è viva ma non sa dove si trova. Nel frattempo alla villa farà irruzione la polizia con mandato d’arresto per Harun, tutti restano sconvolti, poco dopo Azize telefonerà a Fusun e le chiede di consegnarle Dilsha altrimenti farà sparire suo figlio Harun.

Anticipazioni Io sono Farah 5 agosto 2025/ Tahir vuole proteggere Farah, lui teme la vendetta di Ali Galip

Insomma, non mancheranno i colpi di scena anche nella prossima puntata di Hercai, Azize rapirà Harun e minaccerà Fusun, Reyyan rischierà di perdere il bambino. La giovane infatti starà sempre più male, non solo farà degli strani sogni premonitori ma avvertirà anche delle terribili fitte al basso ventre e nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena drammatico: Reyyan perderà il bambino.