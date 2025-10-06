Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 13 ottobre 2025: Yaren scopre che è incinta di Harun dopo ucciso e Fusun si vendicherà
Continuano i colpi di scena nella dizi turca di Real Time e dalla anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata, in onda lunedì 13 ottobre 2025, si scopre che non mancheranno i colpi di scena ma anche i risvolti drammatici. Innanzitutto a causa di una serie di bugie e tradimenti Reyyan e Miran saranno in piena crisi, la coppia sarà in preda ad una pesante crisi e non mancheranno liti e discussioni. E non è tutto, nella prossima puntata ci sarà paura e preoccupazione per Reyyan.
La giovane, dopo aver perso uno dei due gemelli che portava in grembo, continuerà la gravidanza con l’altro gemellino tuttavia i problemi saranno dietro l’angolo. In preda allo stress ed alla tensione la giovane accuserà un malore, avrà delle pesanti fitte in pancia e quando sarà nel letto accuserà delle perdite di sangue. Spaventata e sconvolta chiederà aiuto ed in suo soccorso arriveranno Dilsah e Azra che decideranno di portarla in ospedale. Cosa succederà alla giovane? Reyyan e Miran perderanno anche l’altro figlio che aspettano? Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana del 13 ottobre 2025 non svelano oltre.
Fusun vuole uccidere Yaren ma lei spiazza: è incinta di Harun, anticipazioni Hercai Amore e Vendetta
Non solo Miran e Reyyan, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella prossima puntata in onda lunedì 13 ottobre 2025 spazio avrà anche Yaren. La giovane dopo aver involontariamente ucciso il marito Harun è in preda ai deliri ed alla allucinazioni e confessa ai suoi genitori quello che è successo. La madre la invita a rivolgersi alla polizia e costituirsi mentre il padre le intima di non dire nulla a nessuno soprattutto a Fusun che altrimenti si vendicherà in modo atroce. Tuttavia, le anticipazioni Hercai svelano che Fusun scoprirà che Yaren ha ucciso il figlio Harun.
La donna costringerà la giovane ad entrare nella sua macchina e la porterà nello stesso luogo dove Harun è morto. Dopo essersi fatta raccontare nei minimi dettagli cos’è successo e com’è morto il figlio, Fusun minaccerà Yaren di ucciderla puntandole una pistola contro. A questo punto, però, ci sarà un colpo di scena clamoroso, Cihan, padre di Yaren e braccio destro di Fusun punterà la pistola contro quest’ultima dicendole che se farà del male alla figlia non esiterà a spararle. Fusun lo provocherà dicendoli di premere il grilletto e proprio in quel momento ci sarà un nuovo colpo di scena, Yaren confesserà di essere incinta, di aspettare un figlio da Harun.