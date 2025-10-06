Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 13 ottobre 2025: Yaren scopre che è incinta di Harun dopo ucciso e Fusun si vendicherà

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 13 ottobre 22ì025: Reyyan rischia di perdere il bambino

Continuano i colpi di scena nella dizi turca di Real Time e dalla anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata, in onda lunedì 13 ottobre 2025, si scopre che non mancheranno i colpi di scena ma anche i risvolti drammatici. Innanzitutto a causa di una serie di bugie e tradimenti Reyyan e Miran saranno in piena crisi, la coppia sarà in preda ad una pesante crisi e non mancheranno liti e discussioni. E non è tutto, nella prossima puntata ci sarà paura e preoccupazione per Reyyan.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Yaren muore?/ Fusun prepara la sua vendetta ma interviene Cihan

La giovane, dopo aver perso uno dei due gemelli che portava in grembo, continuerà la gravidanza con l’altro gemellino tuttavia i problemi saranno dietro l’angolo. In preda allo stress ed alla tensione la giovane accuserà un malore, avrà delle pesanti fitte in pancia e quando sarà nel letto accuserà delle perdite di sangue. Spaventata e sconvolta chiederà aiuto ed in suo soccorso arriveranno Dilsah e Azra che decideranno di portarla in ospedale. Cosa succederà alla giovane? Reyyan e Miran perderanno anche l’altro figlio che aspettano? Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana del 13 ottobre 2025 non svelano oltre.



Blanca 3 incinta: padre è davvero Domenico Falena? Liguori geloso: Anticipazioni/ Retroscena nuove puntate

Fusun vuole uccidere Yaren ma lei spiazza: è incinta di Harun, anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

Non solo Miran e Reyyan, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella prossima puntata in onda lunedì 13 ottobre 2025 spazio avrà anche Yaren. La giovane dopo aver involontariamente ucciso il marito Harun è in preda ai deliri ed alla allucinazioni e confessa ai suoi genitori quello che è successo. La madre la invita a rivolgersi alla polizia e costituirsi mentre il padre le intima di non dire nulla a nessuno soprattutto a Fusun che altrimenti si vendicherà in modo atroce. Tuttavia, le anticipazioni Hercai svelano che Fusun scoprirà che Yaren ha ucciso il figlio Harun.

Blanca 3 anticipazioni prossima puntata 13 ottobre 2025/ Un segreto choc e un tentato omicidio…

La donna costringerà la giovane ad entrare nella sua macchina e la porterà nello stesso luogo dove Harun è morto. Dopo essersi fatta raccontare nei minimi dettagli cos’è successo e com’è morto il figlio, Fusun minaccerà Yaren di ucciderla puntandole una pistola contro. A questo punto, però, ci sarà un colpo di scena clamoroso, Cihan, padre di Yaren e braccio destro di Fusun punterà la pistola contro quest’ultima dicendole che se farà del male alla figlia non esiterà a spararle. Fusun lo provocherà dicendoli di premere il grilletto e proprio in quel momento ci sarà un nuovo colpo di scena, Yaren confesserà di essere incinta, di aspettare un figlio da Harun.