Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 14 luglio 2025: resa dei conti finale tra gli Shadoglu' e gli Aslanbey

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta per la prossima puntata svelano che ci saranno dei clamorosi colpi di scena e tutta la verità verrà a galla. Ci sarà la resa dei conti definitiva tra gli Shadoglu’ e gli Aslanbey. Andando con ordine Hazar sarà ancora sconvolto dopo aver scoperto la verità, cioè che è lui il padre biologico di Miran ma non è tutto, l’uomo affronterà a muso duro Mahfuz il quale a suo volta gli farà una sconcertante confessione: lui è il vero padre di Reyyan.

Le sconvolgenti rivelazioni non sono finite qui, Aslan, sempre più debole e fragile dal punto di vista della sua salute mentale sarà sempre più ossessionato da Reyyan ed arriverà persino a progettare di rapirla per poter stare con lei. Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata del 14 luglio 2025 si scopre che Azize assolderà Aslan per i suoi cinici piani. Lo porterà nella sua tenuta ma proprio durante una cena con tutta la famiglia accadrà un evento inatteso e spaventato: Aslan estrarrà la pistola e tenterà di uccidersi. E tra le preoccupazioni e la paura dei presenti Miran riuscirà a disarmare il giovane.

Miran scopre che Hazar è suo padre e che Dilsha è viva: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta 14 luglio 2025

I colpi di scena non sono finiti, Aslan tenterà davvero il suicidio? In realtà la verità è un’ altra, il giovane è stato assoldato da Azize e si tratterà solo di una messinscena per spaventare Reyyan ma si scoprirà che Miran si era già accorto di tutto. Quando Aslan era andato in bagno, Miran lo aveva seguito e spiato e si era accorto che aveva tolto tutte le munizioni della pistola e quando il giovane ha inscenato il suicidio in bagno ha finto di disarmarlo solo per fare buon viso a cattivo gioco.

E non è tutto, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 14 luglio 2025 svelano che un’altra perfido personaggio farà il suo ingresso. Tornerà Fusun che rivelerà a Miran che è Hazar il suo vero padre ma i colpi di scena non finiranno qui. In una serie di rivelazioni sconvolgenti a catena, Miran scapperà disperato per i boschi inseguito da Hazar che cercherà di calmarlo e consolarlo spiegandogli di essere sempre stato all’oscuro di tutto. A questo punto Hazar si recherà nella tomba di Dilsha per cercare conforto ma non la tomba sarà vuota…Dilsha è viva! L’appuntamento con la prossima puntata di Hercai Amore e Vendetta è per lunedì 14 luglio 2025 sempre in prima serata su Real Time.