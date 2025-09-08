Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 15 settembre 2025: Harun muore! Fusun si vendica contro Azize ma c'è un colpo di scena...

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 15 settembre 2025: Harun muore

Colpo di scena nella prossima puntata della dizi turca di Real Time, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella puntata di lunedì prossimo, 15 settembre 2025, ci sarà una morte scioccante e inaspettata che scombussolerà la trama e le vite di tutti gli altri protagonisti. L’episodio si apre con Harun che trova sul letto vestita in modo provocante Yaren ed i due si lasciano andare alla passione, tuttavia poco dopo Yaren mentre Harun è in bagno chiama la madre e le comunica che il piano ha funzionato e che spera di rimanere presto incinta in modo da sposarlo e da poter diventare la signora della villa non sa però che Harun ascolta tutto.

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata, 15 settembre 2025 si scopre che ben presto la trama prende una svolta accelerata e drammatica. Dopo un violento scontro tra i due giovani, Harun carica di peso la ragazza in macchina dicendole che la riporterà dai suoi genitori e che lui vuole il divorzio. Yaren prima prova a giustificarsi dicendogli che ha frainteso tutto poi sconvolta esce dall’auto e minaccia il suicidio estraendo una pistola. A questo punto Harun tenta di dissuaderla ma mentre lui cercha di toglierle la pistola dalle mani durante la colluttazione parte un colpo accidentale che lo colpisce gravemente, gravemente ferito Harun muore poco dopo tra le braccia di un incredula Yaren.



Fusun accecata dal dolore per la morte si vendica: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata svelano che Azize tormentata dai ricordi e dai sensi di colpa decide di andare in un posto isolato ma scuoterla proprio mentre sta per fare un insano gesto sarà la visione di Reyyan che le dirà che può ancora cambiare il corso delle cose, Miran e Reyyan tornano a casa e lei lo rassicura sul fatto che presto abbraccerà Dilsha. Altrove Hazar si scontra con Zehra. Finalmente c’è l’incontro tra Miran e la madre Dilsha che le confessa di averlo sempre creduto morto e di aver desiderato morire quando ha visto la sua tomba. Infine, Fusun una volta scoperta la terribile notizia si convince che dietro la morte del figlio ci sia Azize decide di vendicarsi, prende una pistola è spara contro Miran e Dilsha ma ci sarà un colpo di scena…Svelate le anticipazioni più importanti non resta che ricordare che l’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Real Time.