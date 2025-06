Anticipazioni Hercai, prossima puntata del 16 giugno 2025: Azize ordina di uccidere il nipote Miran<7h2>

Il successo della dizi turca di Real Time continua e dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che cosa succederà nella prossima puntata in onda lunedì 16 giugno 2025 sempre a partire dalle 21.30 circa. Ci sarà la tensione alle stelle tra Miran e Reyyan ma quando quest’ultima gli dirà di starle alla larga, il giovane capirà che c’è qualcuno che li sta osservando e, convinto che sia sotto minaccia, si allontanerà da lei. Nel frattempo Miran scoprirà che la sua insinuazione era corretta: ad ascoltarli vi era Cihan, fratello di Reyyan.

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Azize riceverà una scatola misteriosa inviata da uno sconosciuto con all’interno una lettera minatoria in cui è scritto che presto tutto la verità verrà a galla. La donna, in preda alla preoccupazione, cercherà di capire chi è l’autore della lettera e come ha fatto a scoprirà. Nel frattempo ci sarà lo scontro finale tra Miran ed Aslan la tensione esploderà in uno scontro fisico violento e durante la colluttazione Miran rischierà di morire cadendo da una scogliera. A questo punto ci sarà l’ennesimo e clamoroso colpo di scena: Azize ordinerà ai suoi uomini di sparare al nipote Miran!

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni prossima puntata del 16 giugno 2025: paura per Zara ed il figlio che aspetta

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Miran cadrà dalla scogliera e finirà nel fiume, ad osservare impotente tutta la scena ci sarà Reyyan che cercherà di salvarlo buttandosi a sua volta nel fiume. Il gesto eroico della ragazza salverà la vita del suo amato, il quale però sarà privo di sensi e ferito. Non mancheranno ulteriori colpi di scena nella prossima puntate di Hercai, Aslan scoprirà perché Azize è arrivata ad ordinare di uccidere il nipote pur di salvargli la vita: non è Miran suo nipote ma lui!

Infine dalle anticipazioni Hercai si scopre che Miran e Reyyan cercheranno rifugio nei boschi ma il giovane è gravemente ferito ed avrà bisogno di cure mediche, sulle loro tracce ci sono Hamut ed Hazar. Intanto Aslan brucerà le foto di Miran sotto lo sguardo compiaciuto di Aslan. Nel frattempo le condizioni di Zara peggioreranno e verrà portata in ospedale in ambulanza, il battito del cuore del bambino che aspetta e tutti sono in preda l’ansia. L’ambulanza avrà un incidente e finirà fuori strada, per fortuna non ci saranno ulteriori complicazioni per Zara ed il bambino che porta in grembo, la situazione continuerà ad essere drammatica ma grazia ad Hazar la donna partorirà: nascerà una bambina. L’odissea di Reyyan e Miran finirà quando giungeranno in un villaggio e troveranno ospitalità in una famiglia.