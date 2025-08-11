Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 18 agosto 2025: dramma per Reyyan, resa dei conti finale tra Azize e Fusun
Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 18 agosto 2025: Reyyan perde il bambino
Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella prossima puntata del 18 agosto 2025 ci saranno dei risvolti drammatici. Miran e Reyyan saranno felici e raggianti, il loro amore procederà a gonfie vele ed i due non vedono l’ora di diventare genitori dei due gemellini ma non tutto andrà come sperato. Fusun infatti minaccerà Azize dicendo di essere pronta a vendicarsi e che non dovrà neanche aspettare nove mesi per farlo. Nel frattempo Reyyan riceverà dei dolci e convinta che siano stato donati da Hazar inizierà a mangiarli. Intanto Azize, intuendo la vendetta di Fusun, si recherà immediatamente da Reyyan.
E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che quando Azize andrà nel campo di melograno in cui si troca Reyyan quest’ultima cercherà di allontanarla con tutte le sue forze e la caccia via. Tuttavia proprio mentre Azize se ne starà andando, Reyyan si sentirà male, avvertirà dei forti dolori e inizierà a perdere sangue. Compreso il dramma Azize le darà delle piante antiemorragiche trovate nel campo e cercherà aiuto. Un passante offrirà aiuto alla giovane portandola in ospedale. Nel frattempo Miran sarà sempre più preoccupato, tenterà di contattare la fidanzata ma quando chiamerà al cellulare a rispondergli sarà l’uomo che l’ha soccorsa. Reyyan giungerà in ospedale in gravissime condizioni e verrà portata in sala operatoria ma purtroppo per il bambino non ci sarà nulla da fare. Il figlio che Reyyan porta in grembo morirà.
È scontro di fuoco tra Azize e Fusun: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 18 agosto 2025
E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta sulla prossima puntata del 18 agosto 2025 si scopre che nel frattempo Esam andrà da Miran e Firat implorandoli di ascoltarla perché ha intenzione di rivelare loro tutte le verità che aspettano. Esma svelerà a Miran di aver ucciso Nihat Aslanbey perché era stata violentata ed il bambino è stato affidato ad Azize e poi Fusun verrà avvertita del fatto che Dilsah è scomparsa. Nel frattempo in ospedale i medici avviseranno Miran, Hazar e Zehra che Reyyan è fuori pericolo ma purtroppo ha perso il bambino che aspettava ma nella tragedia c’è una buona notizia: l’altro gemellino sta bene soprattutto grazie a delle erbe che hanno bloccato l’emorragia e tra la gioia e lo stupore tutti scoprono che i piccoli erano due. Fusun si scaglia contro i suoi uomini che hanno fatto scappare Dilsah e proprio in quel momento con un nuovo colpo di scena Azize farà il suo ingresso nella villa dicendo alla donna di sapere che c’è lei dietro il malore di Reyyan. E così avrà inizio la resa dei conti finale tra Azize e Fusun.