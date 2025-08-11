Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 18 agosto 2025: dramma per Reyyan, resa dei conti finale tra Azize e Fusun

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 18 agosto 2025: Reyyan perde il bambino

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella prossima puntata del 18 agosto 2025 ci saranno dei risvolti drammatici. Miran e Reyyan saranno felici e raggianti, il loro amore procederà a gonfie vele ed i due non vedono l’ora di diventare genitori dei due gemellini ma non tutto andrà come sperato. Fusun infatti minaccerà Azize dicendo di essere pronta a vendicarsi e che non dovrà neanche aspettare nove mesi per farlo. Nel frattempo Reyyan riceverà dei dolci e convinta che siano stato donati da Hazar inizierà a mangiarli. Intanto Azize, intuendo la vendetta di Fusun, si recherà immediatamente da Reyyan.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta prossime puntate/ Colpo di scena: pace fatta tra Azize e Miran!

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che quando Azize andrà nel campo di melograno in cui si troca Reyyan quest’ultima cercherà di allontanarla con tutte le sue forze e la caccia via. Tuttavia proprio mentre Azize se ne starà andando, Reyyan si sentirà male, avvertirà dei forti dolori e inizierà a perdere sangue. Compreso il dramma Azize le darà delle piante antiemorragiche trovate nel campo e cercherà aiuto. Un passante offrirà aiuto alla giovane portandola in ospedale. Nel frattempo Miran sarà sempre più preoccupato, tenterà di contattare la fidanzata ma quando chiamerà al cellulare a rispondergli sarà l’uomo che l’ha soccorsa. Reyyan giungerà in ospedale in gravissime condizioni e verrà portata in sala operatoria ma purtroppo per il bambino non ci sarà nulla da fare. Il figlio che Reyyan porta in grembo morirà.

Perchè Un posto al sole non va in onda da oggi e quando torna/ Quante puntate saltano e cosa vedremo su Rai 3

È scontro di fuoco tra Azize e Fusun: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 18 agosto 2025

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta sulla prossima puntata del 18 agosto 2025 si scopre che nel frattempo Esam andrà da Miran e Firat implorandoli di ascoltarla perché ha intenzione di rivelare loro tutte le verità che aspettano. Esma svelerà a Miran di aver ucciso Nihat Aslanbey perché era stata violentata ed il bambino è stato affidato ad Azize e poi Fusun verrà avvertita del fatto che Dilsah è scomparsa. Nel frattempo in ospedale i medici avviseranno Miran, Hazar e Zehra che Reyyan è fuori pericolo ma purtroppo ha perso il bambino che aspettava ma nella tragedia c’è una buona notizia: l’altro gemellino sta bene soprattutto grazie a delle erbe che hanno bloccato l’emorragia e tra la gioia e lo stupore tutti scoprono che i piccoli erano due. Fusun si scaglia contro i suoi uomini che hanno fatto scappare Dilsah e proprio in quel momento con un nuovo colpo di scena Azize farà il suo ingresso nella villa dicendo alla donna di sapere che c’è lei dietro il malore di Reyyan. E così avrà inizio la resa dei conti finale tra Azize e Fusun.