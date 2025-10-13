Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 20 ottobre 2025: Reyyan muore? Gravidanza a rischio e scoperta choc per Azra

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 20 ottobre 2025: Yaren è davvero incinta?

Fusun si vendicherà di Yaren dopo la nascita del figlio che porta in grembo? Miran e Reyyan riusciranno finalmente a vivere la loro storia d’amore felici e lieti? Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che i colpi di scena non mancheranno che Fusun porterà avanti i suoi propositi di vendetta e soprattutto che per Miran e Reyyan il lieto fine è sempre più lontano e distante. Facendo un passo indietro Fusun, dopo aver scoperto che il figlio Harun è stato ucciso da Yaren ha rapito quest’ultima e l’ha minacciata con una pistola ma proprio mentre stava premendo il grilletto per ucciderla è intervenuto Cihan che le ha intimato di abbassare l’arma puntandole a sua volta la pistola contro.

Blanca 3, storia vera di Linneo: perché il cane fictio Rai si chiama così?/ Autrice svela un retroscena

A questo punto Yaren rivela a tutti di aspettare un bambino di Harun. Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata in onda il 20 ottobre in prima serata su Real Time svelano che Cihan sarà preoccupato per il destino di sua figlia, è convinto che una volta che avrà partorito. Nel frattempo Fusun si presenterà a casa della famiglia di Yaren con un’ostetrica per accettarsi che la giovane sia davvero incinta. La donna, infatti, è convinta che Yaren non sia incinta realmente ma che se tratta solo di una messainscena per evitare la sua vendetta. Andan, spaventata, chiamerà il marito per avvisarlo e Cihan si precipiterà a casa. Tutti sono convinti che non ci sia nessuna gravidanza ma invece tra lo stupore di tutti l’ostetrica confermerà che Yaren è davvero incinta.



Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 20 ottobre 2025/ Blanca vittima di una terribile aggressione

Reyyan muore in Hercai Amore e Vendetta? Anticipazioni prossima puntata 20 ottobre

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che nelle prossime puntate al centro delle trame ci sarà Reyyan e la sua gravidanza a rischio. Reyyan accuserà nausea e vomito ma non dirà nulla a Miran fino a quando lui la troverà in bagno piegata in due dal dolore e la porterà in ospedale. Una volta giunti al pronto soccorso la situazione apparirà preoccupante. Dilsah accuserà Reyyan di manipolare suo figlio, tra le due donne ci sarà un violento scontro e Dilsah arriverà ad alzare le mani sulla donna ma interverrà Miran che bloccherà dicendole che non tollererà mai che qualcuno osi mettere le mani addosso alla moglie che ama.

Blanca incinta: chi è il padre Michele Liguori o Domenico Falena? Anticipazioni/ Spoiler attori Zeno e Diele

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata, lunedì 20 ottobre 2025, si scopre che arriverà nel frattempo la chiamata dalla ginecologa che avviserà Reyyan di problemi nella sua gravidanza ma la ragazza a Miran dirà che tutto procede per il meglio. La dottoressa invece sarà chiara e netta, la gravidanza è fortemente a rischio e la giovane, qualora la portasse avanti fino al parto, potrebbe non farcela. Reyyan muore in Hercai Amore e Vendetta? Gli spoiler insinuano il dubbio ma ci sarà un altro clamoroso colpo di scena: Azra scoprirà chi è la sua vera madre ed il nome sarà totalmente inaspettato: Fusun.