Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata del 21 luglio 2025: Reyyan scompare nel nulla: è Aslan ad averla rapita

Continua il successo della dizi turca di Real Time Hercai che vede al centro delle trame l’amore complesso e contrastato tra Miran e Reyyan. I due giovani appartengono alle famiglie rivali degli Aslanbey e i Shadoglu che fanno di tutto per ostacolare la loro unione nonostante il forte sentimento che li lega. E nel corso delle puntate non mancheranno le rivelazioni inaspettate ed i colpi di scena scioccanti che renderanno sempre più avvincente la trama della soap. E dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata si scopre che ci salirà la tensione e la paura per la sorte di Reyyan.

Dopo infinite peripezie e problemi Miran e Reyyan sono riusciti finalmente a diventare marito e moglie. Tuttavia i due giovani continueranno ad essere ostacolati non solo dalle rispettive famiglie per la storica rivalità che intercorre tra di loro ma anche da Aslan da sempre innamorato di Reyyan. Inoltre il ragazzo la cui salute mentale è sempre più fragile ed instabile, diventerà sempre più ossessionato dalla giovane arrivando fino al punto di progettare un rapimento per tenerla per sempre con se in ostaggio. E per questo motivo con una scusa convincerà la Shadoglu a seguirlo e la porterà in una grotta in un luogo remoto. Aslan rapirà Reyyan e la terrà in ostaggio.

Hazar rischia la vita per proteggere Miran: anticipazioni prossima puntata Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata di lunedì 21 luglio 2025 svelano che le trame entreranno sempre più nel vivo nei prossimi episodio, quando Miran e gli altri si accorgeranno dell’assenza di Reyyan inizieranno a cercarla e dopo aver scandagliato in ogni dove insieme ad Hazar troverà la grotta in cui si trovano Aslan e Reyyan ma la tensione sarà alle stelle. Scoppierà un parapiglia con Aslan che estrarrà una pistola e la punterà contro Reyyan.

Miran a sua volta cercherà di dissuaderlo ma di tutta risposta il rivale punterà la pistola contro Miran e farà fuoco. Presente alla scena Hazar si lancerà sul figlio per fargli da scudo e finirà gravemente ferito al suo posto. A questo punto dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che nella prossima puntata mentre Hazar finirà a terrà gravemente ferito qualcuno colpirà Aslan, sarà Mahfuz che, anche lui preoccupato per le sorti della figlia si recherà nella grotta. L’appuntamento con la prossima puntata di Hercai è lunedì 21 luglio 2025 sempre in prima serata su Real Time.

