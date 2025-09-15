Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 22 settembre 2025, Miran vittima di un grave incidente: è la vendetta di Fusun

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata del 22 settembre 2025: Miran contro Azize

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella prossima puntata della dizi turca in onda lunedì 22 settembre 2025 sempre in prima serata su Real Time ampio spazio avrà la vendetta di Fusun per la morte del figlio Harun e a rischiare di morire sarà Miran. Andando con ordine nonostante abbia salvato la vita alla moglie ed al figlio, Miran continuerà ad odiare Azize. Il giovane riverserà tutto il suo odio nei confronti dell’anziana donna dicendole che non ha nessuna intenzione di perdonarla nonostante le sue continue suppliche e richieste di perdono. La scena poi si sposta su Hazar che invece continuerà a consolare Dilsah.

Infatti, dopo essersi ricongiunto con la donna che ha sempre amato e che credeva morta in un incidente, Hazar rimarrà molto vicino a Dilsah rincuorandola e dicendole che non è stata colpa sua se non ha potuto crescere Miran ciò farà scattare la gelosia di Zehra e che nonostante tutti gli anni persi adesso il suo unico scopo dovrà essere cercare di recuperare un rapporto con lui. Miran, da parte sua, perdonerà la madre e le dira in lacrime di voler non solo instaurare un rapporto con lei ma di andare a vivere in una casa vicina alla sua insieme alla sua famiglia. L’idillio, tuttavia, durerà poco perché alla villa farà il suo ingresso Fusun che scoperta la morte del figlio giurerà vendetta.

Miran vittima di un gravissimo incidente stradale: anticipazioni Hercai prossima puntata 22 settembre 2025

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 22 settembre 2025 svelano che Fusun inizierà ad indagare per scoprire cos’è successo al figlio e chi l’ha ucciso. I suoi sospetti cadono su Yaren che si mostrerà eccessivamente affranta e in lacrime ed in preda agli attacchi di panico, la giovane tenterà di difendersi e spiegarsi ma per Fusun il suo comportamento resta ambiguo. Yaren in preda ai sensi di colpa cadrà anche vittima di allucinazioni ed inizierà a vedere ovunque Harun, il marito morto che lei stessa, involontariamente, ha ucciso.

Nel frattempo le anticipazioni Hercai prossima puntata svelano che Fusun continuerà la sua vendetta contro Azize e la sua famiglia e nel suo piano coinvolgerà la figlia Azra. Fusun chiamerà Azize per girarle che gliela farà pagare molto cara ma Azize la spiazzerà con una contromossa: non può far del male a Miran perché la figlia Azra si trova con lui. Ed in effetti Miran e Azra si troveranno insieme in macchina per parlare delle rispettive famiglie quando accadrà l’irreparabile. La loro corsia verrà invasa da un camion e il giovane per evitare lo scontro sterzerà violentemente causando un gravissimo incidente. Azra uscirà illesa mentre lui perderà i sensi. Sul posto allertati da Azize si recheranno anche Reyyan e Hazar che si precipiteranno sconvolti dal giovane Miran di Hercai Amore e Vendetta rimarrà vittima di un gravissimo incidente, morirà?