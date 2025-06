Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 23 giugno 2025: Cihan condanno a morte certa Miran e salva la vita a Reyyan

Cosa succederà nella prossima puntata della dizi turca con protagonista Miran e Reyyan? Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta sulla puntata del 23 giugno 2025 si scopre che non mancheranno i risvolti drammatici. Facendo un passo indietro nella puntata in onda questa sera Miran è rimasto gravemente ferito da Azize che ha sparato per difendere Aslan, il giovane è caduto nel fiume privo di sensi ma Reyyan non ci ha pensato due volte a gettarsi in acqua per salvarlo. La ragazza, con Miran gravemente ferito e debole riuscirà a trovare riparo in un villaggio cosa cosa succederà nei prossimi episodi?

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata del 23 giugno 2025 si scopre che Reyyan continuerà a prendersi cura di Miran, che a poco a poco riprenderà le forze ma nel frattempo Cihan ed i suoi uomini sono impegnati nella ricerca dei due giovani e la situazione si farà sempre più complessa quando Gonul andrà da Firat disperata perché convinta di essere in pericolo. Nel frattempo si sono perse le tracce di Hanife, cos’è successo alla donna? Anuh si reca nella sua stanza e trova una misteriosa lettera. Anche Gonul e Firat, divisi dagli altri, partiranno alle ricerche di Reyyan e Miran. E quest’ultimi saranno sempre più in pericolo e durante la fuga Miran e Reyyan cadranno in una fossa.

Cihan salva Reyyan ma condanna Miran a morte certa: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata

E non è tutto perché dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che quando Cihan troverà i due ragazzi nella fossa cercherà di aiutarli ma si tratterà solo di una messa in scena. L’uomo ordinerà ai suoi uomini di far calare una scala e cercherà di convincere Reyyan a salire sulla scala promettendole che in seguito salverà la vita anche a Miran ma la situazione prenderà una piega inaspettata, una volta tratta in salvo la ragazza, infatti, toglierà la scala e chiuderà la fossa.



Cihan condannerà a morte certa Miran, il giovane riuscirà a salvarsi? Nel frattempo dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che Zehara darà alla luce una bambina dopo tante peripezie, la piccola nascerà forte e sana. Azize, invece, sarà devastata dalla scomparsa del nipote, anche se lo ha cresciuto senza affetto e solo per soddisfare la sua sete di vendetta sarà in pena per la sua sorte. Ecco svelate tutte le anticipazioni più salienti della prossima puntata di Hercai Amore e Vendetta, in onda in prima serata su Real Time lunedì 23 giugno 2025.