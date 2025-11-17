Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 24 novembre 2025: Miran minaccia di uccidere Fusun con una pistola, lei morirà?

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 24 novembre 2025: Miran devastato per la paura che Reyyan muoia

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata in onda lunedì 24 novembre 2025 su Real Time svelano che al centro delle trame continueranno ad esserci Reyyan e Miran e il loro amore contrastato. Si parte con Miran completamente distrutto e devastato dalla notizia che Reyyan potrebbe morire di parto e che la nascita di Umut potrebbe costarle la vita. Miran incredulo e disperato chiamerà immediatamente Azra convinto che lei essendo un medico potrà darle una risposta diversa. Tuttavia non sarà così, Azra confermerà che la situazione di Reyyan è gravissima.

Ricciardi sposa Enrica ma Livia viene arrestata, anticipazioni Il commissario Ricciardi 3/ Ha ucciso Manfred?

A questo punto Reyyan tenterà di calmarlo ma Miran sarà in preda all’ira e chiederà all’amata di abortire ma Reyyan sarà risoluta nel portare avanti la gravidanza. Un impeto di angoscia l’afferrerà per un braccio e le dirà che lui non ha nessuna intenzione di vivere senza di lei. La porterà sul ponte dove anni prima l’aveva salvata e le dice che se lei non dovesse sopravvive lui si ucciderebbe o quindi le pone una scelta estrema: o vivono insieme oppure muoiono tutt’e tre. Tornato a casa Miran cercherà un modo per salvare la vita all’amata ma anche alla piccola che porta in grembo.



Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3, prossima puntata 18 novembre 2025/ Luigi ed Enrica si sposano!

Miran tenta di uccidere Fusun, ci riuscirà? Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana

E non è tutto dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che anche Miran affronterà a muso duro Fusun colpevole di aver avvelenato Reyyan e di aver compromesso la sua salute e la sua gravidanza. Colmo di rabbia si recherà nella villa di Fusun con una pistola. Farà irruzione ed inizierà ad urlare contro la donna, l’accuserà apertamente di essere un’assassina e le punterà una pistola contro ma Firat interverrà prontamente per riuscire a calmarlo dicendogli che la morte di Fusun non salverà Reyyan.

Anticipazioni Forbidden Fruit 18 novembre 2025/ Ender non concede il divorzio ad Alihan e ricatta Yildiz

Sconvolto e disperato Miran andrà da Azize a cui confesserà di non sentirsi bene e le chiederà aiuto, le dirà che Reyyan sta morendo e che partorire il bambino che aspetta significa andare incontro a morte certa. Azize prometterà tutto il suo aiuto al nipote. Nel frattempo, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Miran inizierà a cercare medici e cliniche in grado di poter salvare l’amata. Cambiando scenario, infine, ci sarà un sorprendente incontro tra Cihan e Fusun: cosa tramano? L’appuntamento con la prossima puntata è per lunedì 24 novembre 2025 in prima serata su Real Time.