Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 25 agosto 2025: Azize sepolta viva, Miran accusato della scomparsa della donna

Paura e suspence non mancheranno nella prossima puntata della dizi turca di Real Time trasmessa ogni lunedì in prima serata. Stando alle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata, infatti, Azize rischierà di morire dopo essere stata seppellita viva in una fossa. Andando con ordine nella puntata del 25 agosto 2025 l’episodio si aprirà con un duro botta e risposta tra Fusun e Cihan, consegnerà una lettera all’uomo dicendogli che la dentro c’è tutta la verità su Azize e di andare alla fattoria per verificare con i suoi occhio.

Cihan va alla fattoria è troverà Azize e Nasuh intenti in atteggiamenti complici. I due si lasceranno andare ad abbracci e baci e Cihan capirà che Fusun gli ha raccontato la verità, Hazar è il figlio di Azize e per questo suo padre Nasuh ha sempre preferito il fratello a lui. A questo, tuttavia, ci sarà un colpo di scena drammatico, Nasuh si allontanerà e Azize verrà drogata da ignoti, addormentata con la forza e portata via. La donna si risveglierà in una fossa da sola e al buio e non riuscirà ad uscirne pur cercando in tutti i modi. E quel che è peggio è che nessuno saprà dove si trova, Azize morirà? La sua situazione sarà drammatica.



Miran accusato della scomparsa di Azize, anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

E non è tutto, dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima settimana, puntata del 25 agosto 2025 si scopre che Reyyan sarà sempre convinta che i famosi dolci, che in realtà sono stati avvelati da Fusun, le furono portati da Hazar. Hazar, invece, negherà di aver dato dei dolci a Reyyan, a questo punto Miran penserà che Azize possa averla avvelenata e partirà a cercarla. Ci sarà., tuttavia, l’ennesimo colpo di scena Reyyan si ricorderà che Azize le ha salvato la vita e cerca di ritrovare Miran prima che faccia qualcosa di avventato e folle. Reyyan temerà che Miran possa essere diventato un assassino….E poco dopo diramata la notizia della scomparsa di Azize, Miran finirà sotto accusa.