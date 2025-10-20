Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 27 ottobre 2025, Reyyan mente a Miran e scoppia lite: gravidanza a rischio

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 27 ottobre 2025: Dilsah si scusa con Reyyan, vero cambiamento o strategia?

Mancano pochi episodi al gran finale di stagione e le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 27 ottobre 2025 svelano che i colpi di scena non mancheranno. Innanzitutto al centro delle trame ci sarà Yaren e la sua gravidanza. Nonostante fosse decisa a vendicarsi di lei per aver ucciso il figlio Harun, Fusun le ha risparmiato la vita quando ha scoperto che fosse incinta e l’ha costretta a venire a vivere a casa sua in modo che così quando nasca il nipotino possa prendersene cura. Tuttavia, Yaren sarà in piena crisi e non è convinta di voler portare avanti la gravidanza.

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano anche che ampio spazio avrà Azra che scoprirà da Azize di essere la figlia di Fusun! La ragazza sarà sconvolta dalla notizia ma certa che non vuole avere nulla a che fare con la donna. Anzi, dirà ad Azize che può contare su di lei per la sua vendetta contro l’ex cognata. Nel frattempo Dilsah si scusa con Reyyan. La donna sembra sinceramente convinta del suo pentimento e chiede perdono alla giovane per tutto il male che le ha fatto. Ma si tratta di un reale pentimento oppure Dilsah nasconde qualcosa? Nel frattempo la storia d’amore tra Reyyan e Miran procede per il meglio ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo.



Reyyan mente a Miran e scoppia la lite: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata

E poi ancora le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che ci sarà un commovente e inaspettato ritorno di fiamma tra Mahfuz e Azize. L’uomo confesserà tutto il suo amore alla donna e le dirà do voler trascorrere gli ultimi anni della sua vita con lei. Nel frattempo, Reyyan si recherà in clinica dove scoprirà che la gravidanza è a rischio e potrebbe non sopravvivere al parto ma non dirà nulla a Miran. Quest’ultimo, tuttavia, inizierà a sospettare qualcosa.

Infine le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 27 ottobre 2025 svelano che ci sarà un colpo di scena scioccante: Dilsah fingerà di essersi pentita del suo comportamento ma trova un documento compromettente e non esiterà ad utilizzarlo contro Reyyan. Arriverà il giorno dell’inaugurazione e ci sarà un duro scontro tra Hazar e Firat che coinvolgerà anche Azize. Hazar tuttavia furioso e arrabbiato lascerà l’evento e andrà via. Infine Miran scoprirà che il parto di Reyyan è a rischio e affronterà duramente la sua amata colpevole di non averglielo detto. L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca di Real Time è per lunedì 27 ottobre 2025 a partire dalle 21.25 circa.

