Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 28 luglio 2025: Aslan muore ma Reyyan scopre di essere incinta! La reazione di Miran

Continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso la dizi turca con protagonisti Reyyan e Miran e dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata, in onda lunedì 28 luglio 2025, si scopre che tra rivelazioni inaspettate e risvolti choc ci sarà spazio anche per una splendida notizia ma andiamo con ordine. L’episodio inizierà con Aslan in ospedale, il giovane aveva rapito Reyyan e vi era nata una colluttazione con Miran, Hazar e Mahfuz per salvare la giovane. Ed è stato Mahfuz a sparare ad Aslan e salvare la vita a Reyyan.

Aslan, gravemente ferito, era rimasto poi vittima di un gravissimo incidente stradale, con l’auto che ha preso fuoco. Estratto vivo dalla macchina ma con il corpo coperto di grande ustioni il figlio di Sultan riuscirà a salvarsi? Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che le sue condizioni saranno drammatiche ed il suo destino appeso ad un filo. Nel frattempo la madre si recherà disperata in ospedale dove avrà un durissimo scontro con Azize colpevole, secondo lei, della drammatica situazione dove si trova il ragazza. In ospedale ci sarà anche Hazar, anche lui colpito da un colpo di pistola che riuscirà a cavarsela.

Reyyan scopre di essere incinta! La reazione di Miran: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

E poi dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che nel frattempo Mahfuz incontrerà Zehra e le confesserà che vorrebbe incontrare Reyyan per dirle di essere suo padre ma la donna lo scoraggerà dal farlo dicendogli che la figlia non lo perdonerebbe mai sapendo che l’ha abbandonata ancora in fasce. Ed a proposito di Reyyan la giovane inizierà ad avvertire dei malori, spesso sarà vittima di giramenti di testa. Ad un certo punto cadrà a terra svenuta e Miran accorerà per porterà in ospedale e proprio li scoprirà una notizia inaspettata ma bellissima: Reyyan è incinta! Tuttavia la reazione dell’uomo sarà inaspettata, convinto di non riuscire ad essere un buon padre.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata di lunedì 28 luglio 2025 si scopre che verrà fuori anche la verità sul passato di Azize e si chi è davvero la matriarca degli Aslanbey. Verità che lascerà tutti senza parole: Azize è in realtà Ayse e nel frattempo mentre Hazar sarà fuori pericolo Aslan non avrà la stessa fortuna e verrà dichiarato morto gettando Sultan nello sconforto mentre Azize giurerà vendetta.