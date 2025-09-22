Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 29 settembre 2025: Azize pugnalata: chi vuole ucciderla? Colpo di scena!

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 29 settembre 2025: Miran si risveglia dopo l’indicente

Dopo il terribile incidente tutti sono in ansia per Miran e le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta sulla prossima puntata del 29 settembre 2025 svelano che le condizioni di salute del giovane appariranno da subito gravissime gettando nello sconforto tutta la sua famiglia soprattutto Reyyan e Hazar. Tuttavia in maniera del tutto inattesa, il giovane riprenderà conoscenza in maniera improvvisa per la gioia di tutti soprattutto di Reyyan. In ospedale a trovarlo ci sarà anche Azra ed i due fratelli avranno modo di conoscersi meglio e consolidare il loro rapporto.

Location Buongiorno mamma 3, dove è stata girata la fiction/ Roma e il lago di Bracciano fanno da sfondo

E poi ancora le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 29 settembre 2025 svelano che al centro delle trame ci sarà il commovente incontro tra Dilsha e la figlia Azra. Le due si lasceranno andare alla commozione ed alle lacrime dopo essersi ritrovate. Nel frattempo, invece, Fusun continuerà la sua vendetta arrivando a minacciare chiunque osi mettersi contro il suo piano di eliminare Azize. Nasuh, tuttavia, stando della sua vigliaccheria e convinto che ci sia lei dietro l’incidente al nipote Miran minaccerà di ucciderla. Solo l’intervento di Firat costringerà i due ad abbassare i due ad abbassare i toni ma Fusun rimarrà irremovibile.



Kabul storia vera, a cosa s'ispira la fiction di Rai 3/ Arrivo talebani e ritiro Occidente dall'Afghanistan

Azize accoltellata da Dilsha: colpo di scena nella prossima puntata, anticipazioni Hercai

Nel frattempo, Hazar invierà a Miran una foto dell’uomo che lo ha investito, lo scatto verrà visto anche da Reyyan che rimarrà spiazzata: è lo stesso uomo che le ha portato i dolci. La giovane grazie a questo particolare capirà che dietro il suo avvelenamento, la morte di uno dei due gemelli che porta in grembo e l’incidente di Miran c’è Fusun e la sua vendetta. Subito dopo Reyyan prima svelerà ad Azize di scoperto tutto e poi andrà da Fusun per affrontarla duramente dicendole di non avere paura, la donna a sua volta confermerà di volersi vendicare e di essere disposta a tutto pur di ottenere qualcosa di molto prezioso.

Quando finisce Il commissario Montalbano con repliche, ci saranno i nuovi episodi?/ Parla il produttore

E poi infine dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata, lunedì 29 settembre 2025 si scopre che Nel frattempo l’autista che ha tentato di uccidere Miran viene trovato morto. Yaren, invece, sempre più spaventata da Fusun confesserà alla madre di aver involontariamente ucciso Harun. Il colpo di scena finale lo regalerà Dilsha che, dopo aver visto Reyyan ed Azize sempre più vicine e temendo che tramino contro la sua famiglia pugnalerà con un coltello Azize.