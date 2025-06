Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 23 giugno 2025 su Real Time: Reyyan tenta il suicidio, Miran riuscirà a salvarla?

Cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca in onda su Real Time? Dalle anticipazioni su Hercai Amore e Vendetta si scopre che anche nei prossimi episodi non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti spiazzanti. Andando con ordine il primo episodio si aprirà con Miran ancora provato e gravemente ferito dopo essere stato colpito da Gonul, Firat sarà sempre più in ansia per il fratello e si sentirà in colpa per non essere stato in grado di proteggerlo, nel frattempo chiederà ad Azat cos’è successo davvero. Nel frattempo Reyyan sarà sempre più in pena per il suo amato, preoccupata e disperata.

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 30 giugno 2025 svelano che Reyyan scomparirà nel nulla e Miran temerà che faccia un gesto estremo. Il giovane partirà a cercarla e la troverà su un altalena sull’orlo di un precipizio. Reyyan sull’altalena si sentirà pronta a lanciarsi nel vuoto convinta che Miran sia morto e che lei voglia ricongiungersi a lui per l’eternità. Reyyan tenterà il suicidio, muore in Hercai? Per fortuna Miran arriverà giusto in tempo per salvarla, il giovane rivelerà il suo amore alla ragazza facendosi promettere di non tentare mai più un gesto del genere. I due si metteranno alle spalle il drammatico momento, Reyyan sarà al settimo cielo perché il suo ragazzo è vivo e sta bene.

Azize scopre la verità su Aslan, Gonul in preda ai sensi di colpa tenta il suicidio: anticipazioni Hercai, succederà di tutto nella prossima puntata

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che non mancheranno i colpi di scena anche per quanto riguarda gli altri protagonisti. Azize scoprirà un messaggio di Aslan a sua sorelle Hafife in cui svela che conosce tutta la verità su di lei. A questo punto Azize capirà che Aslan sa tutto e che è tornato per vendicarsi. Ci sarà dunque un durissimo scontro tra Azize e Aslan.



E poi infine dalle anticipazioni Hercai della prossima puntata del 30 giugno 2025 si apprende che Reyyan deciderà di andare a vivere da Miran, Gonul tenterà di togliersi la vita in preda ai sensi di colpa per aver sparato e quasi ucciso Miran ma Azat la raggiungerà in tempo e la convincerà a ripensarci e decidere di darsi una possibilità per essere felice Gonul continuerà a sentirsi in colpa per aver sparato a Miran ma Azat la rassicurerà che il giovane è vivo. L’appuntamento con la nuova puntata della dizi turca è per lunedì prossimo sempre su Real Time a partire dalle 21.30.