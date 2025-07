Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 4 agosto 2025: Azize scopre chi è suo figlio mentre Hazar rischia di morire

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta anticipazioni 4 agosto 2025: paura per Hazar che rischia di morire!

Colpi di scena e risvolti scioccanti stando alle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta saranno gli ingredienti della prossima puntata in onda lunedì 4 agosto 2025 sempre in prima serata su Real Time. Per continuare la sua vendetta Azize ordinerà a Mahamoud di uccidere Hazar e il suo scagnozzo eseguirà gli ordini. E così Hazar, dopo essere stato tramortito si ritroverà legato ad un palo in una stanza in cui è stato appicciato un incendio, la vita dell’uomo è in pericolo di vita: Hazar muore in Hercai?

E non è tutto le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di lunedì 4 agosto 2025 svelano che Miran disperato partirà alla ricerca dell’uomo ma senza riuscire a trovarlo. Il colpo di scena inaspettato lo regalerà Azize che cambierà idea è andrà a salvare Hazar. La donna ricorderà quando in passato rimase vittima di un incendio e cerco di portare in salvo suoi figlio: qual bambino era proprio il padre di Miran. E dunque verrà fuori che Azize è la madre di Hazar! La donna si recherà immediatamente dal figlio e porterà il figlio fuori dall’incendio. Quando Hazar riprenderà conoscenza tenterà di spararle ma verrà fermato da Nasuh.

Azize salva la vita ad Hazar e scopre che è il suo vero figlio: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

Nel frattempo le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 4 agosto 2025 svelano che Miran sarà disperato per le sorti di Hazar, l’uomo che ha da poco scoperto essere suo padre e per questo motivo partirà alla disperata ricerca giurando a se stesso che se gli accadrà qualcosa si vendicherà di Azize. Nel frattempo Azize si fa promettere da Nasuh di non rivelare mai ad Hazar che lei è sua madre. Nel frattempo emergono altri scontri come tra Hazar e Cihan.

E poi infine dalle anticipazioni Hercai si scopre che finalmente Miran si accorgerà che il padre è vivo. Ci sarà una commovente riappacificazione e Miran, commosso, dirà ad Hazar di accettarlo come padre e si recherà a casa dell’uomo per incontrare le sue sorelline. Nel frattempo Gonul è devastata per la morte del fratello Aslan ed ha un violento scontro con la madre Fusun, colpevole a suo dire di non onorare la memoria del figlio.

