Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata del 7 luglio 2025: Gonul scopre che Aslan è suo fratello mentre Azize finisce nel mirino

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 7 luglio 2025: Cihan sempre più vicino alla verità di Azize

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che cosa accadrà nella prossima puntata della dizi turca in onda lunedì 7 luglio 2025 in prima serata su Real Time. Precede a gonfie vele l’amore tra Miran e Reyyan i due sognano un futuro sereno e luminoso davanti a loro nonostante tutti gli ostacoli e le sfide a cui sono sottoposti. Nel frattempo Hazar scopre una sconvolgente verità: è lui il padre biologico di Miran. E lo scopre da una registrazione della voce di Aisha. Hazar appreso di essere il padre di Miran si lascerà andare alle lacrime.

E poi ancora le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata svelano che Azize tormentata dai rimpianti ripensa alla sua storia d’amore con Nasuh ed a quando si erano giurati amore eterno e sognavano di sposarsi. Nel frattempo Cihan entra nella stanza di Azize e scopre che Hanife e Azize sono sorelle. L’uomo inizierà a comprendere meglio il passato delle due donne ma non fino in fondo e non capirà da chi e da che cosa si voglia vendicare Azize. Nel frattempo Miran e Reyyan si godono una cena romantica al termine della quale Miran mostra alla giovane il test di ammissione all’università segno che tiene a lei ed al suo futuro.

Gonul scopre chi è suo fratello: Aslan! Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 7 luglio 2025

E poi ancora le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Aslan, rinchiuso in casa da Azize e Cihan per paura che possa uccidere Miran, smetterà di prendere le sue medicine e sarà sempre più vittima di allucinazioni. Nel frattempo Sultan prepara la valigia per partire ma Azize le comunica di aver fatto rapire Aslan per evitare che possa essere pericoloso. Nel frattempo seguendo una serie di coincidenze, dichiarazioni ed indizi Miran e Reyyan scoprono l’ennesima verità scioccante: il fratello di Ganul è Aslan!

Infine le anticipazioni Hercai della prossima puntata svelano che Aslan sarà sempre più preda di allucinazioni gravi e difficili da gestire e quel che è peggio che scomparirà nel nulla salvo poi ritornare nella villa e svelare a tutti la verità. A questo punto Gonul sarà sconvolta e si arrabbierà con Azize. Quest’ultima, però, si dichiarerà innocente, rivelerà che quando Sultan ha partorito Aslan il medico ha detto il piccolo sarebbe sopravvissuto solo poche ore ma nessuno le crederà. L’appuntamento con la prossima puntata della soap turca è per lunedì 30 giugno 2025 in prima serata su Real Time.