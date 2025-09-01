Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 8 settembre 2025: Azize smascherata tenta il suicidio: Miran riuscirà a salvarla?

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata svelano che Fusun sarà completamente sorpresa quando Cihan le rivelerà che suo fratello Hazar è figlio di Azize Dilsha scomparirà nel nulla dopo una lite con Zehra che getterà nello sconforto Hazar che inizierà a cercarla insieme a Zehra che, travolta dai sensi di colpa, inizierà a cercarla. Nel frattempo Reyyan e Miran andranno da Azize per accusarla di tutti i complotti e gli intrighi e che dovrebbe vergognarsi, Azize scoppierà a piangere ma i due ragazzi non si faranno intenerire e decideranno di chiudere tutti i rapporti con lei nonostante Azize implori un’altra opportunità.

E poi ancora, dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta dell’8 settembre 2025 si scopre che nascerà una nuova coppia. Infatti Zeynep e Firat andranno sempre più d’accordo e tra i due nascerà ben presto qualcosa, la giovane si mostrerà amorevole nei cuoi confronti e si prenderà cura di lui durante il periodo di convalescenza nella villa. I tempi delle ostilità e del rancore saranno sempre più lontani e tra i due piano piano sboccierà l’amore. Nel frattempo Azize, sempre più sola e disperata, potrà contare sull’aiuto di Nasuh che, anche lui pentito di quanto fatto in passato, tenterà di rimediare mostrandole di volerla aiutare.

Azize smascherata tenta di togliersi la vita! Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che Reyyan e Miran, dopo il lutto subìto, riverseranno la loro gioia nell’attesa della futura nascita del piccolo e con loro estrema gioia scoprono il sesso del figlio: sarà un maschietto. Lei entusiasta si commuoverà fino alle lacrime mentre Miran tra il serio e il faceto dirà di volere anche una figlia femmina. Nel frattempo Azize andrà da Reyyan e le confesserà che Hazar è suo figlio. La giovane si commuoverà anche se non riuscirà a perdonare la donna. A villa Aslambey nel frattempo sarà tempo di rivelazioni spiazzanti, Miran scopre che la madre è viva e fuggirà per andarla a cercare. Scossa e provata la donna verrà ritrovata e portata di nuovo in villa. A questo punto Dilsha confesserà al figlio di non averlo abbandonato ma di averlo sempre creduto moto.

E non è tutto perché le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che ci sarà l’ennesimo colpo di scena quando prenderà la parola Fusun che confesserà che per tutti questi anni Dilsha è stata tenuta prigioniera privata dalla libertà e che è stata lei a salvarla e farla ricongiungere con la sua famiglia. Fusun dirà anche chi è la colpevole del loro dolore: Azize. A questo punto la donna perderà la testa e si punterà la pistola alla tempia. Azize minaccerà il suicidio ma prima di far partire il colpo ci sarà l’ennesimo colpo di scena con Miran che le toglierà la pistola. Il giovane, infatti, dirà che la morte sarebbe troppo facile, deve restare in vita e pagare per i crimini commessi.