Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossime puntate: Dilsha è viva cos'è successo e come ha fatto a salvarsi, svelata tutta la verità

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossime puntate: cos’è successo a Dilsha

Nelle prossime puntate di Hercai Amore e Vendetta al centro delle trame ci sarà la scioccante scoperta su Dilsha: è viva! Quando Miran in maniera brusca e improvvisa ha scoperto da Fusun di essere il figlio di Hazar è fuggito via dalla tenuta. Hazar ha inseguito il figlio per cercare di calmarlo e consolarlo e poi è andato nella tomba dell’amata per cercare conforto. E proprio mentre cercava la tomba si è accorto che era stata trafugata. A questo punto Azize è stata costretta a rivelargli la verità. E non è tutto perché le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che cos’è successo a Dilsha e com’è possibile che si sia salvata.

Anticipazioni turche La notte nel cuore, come finisce tra Melek e Cihan/ Lei in carcere incinta, lui muore?

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che Hazar dopo ver scoperto che Dilsha è viva inizierà a pensare a cosa sia successo. L’uomo farà sempre lo stesso sogno in cui è insieme alla donna che ha sempre amato nel loro posto speciale, si capirà in seguito che Dilsha aveva chiamato l’uomo per rivelargli qualcosa di importante e chiedergli aiuto per sfuggire dal palazzo Aslanbey con Miran. Tuttavia proprio mentre stava per parlare e rivelargli qualcosa di importante sentirà dei passi avvicinarsi e decideranno di scappare ma il dramma sarà dietro l’angolo perché verranno scoperti da Mehmet.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 20 luglio 2025/ Sumru svela perché abbandonato Melek e Nuh

Mehmet spara a Dilsha e Hazar e poi si toglie la vita: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che ci sarà un risvolto drammatico, Mehmet scoprirà la moglie insieme all’amante e cercherà di uccidere entrambi sparando dei colpi di pistola. Sia Dilsha che Hazar sembreranno morti ed infine Mehmet si toglierà la vita sparandosi l’ultimo colpo di pistola. Quando Hazar riprenderà conoscenza dopo essere stato colpito ricorda di aver visto Mehmet morto e Dilsha forse ancora viva e non è tutto, si renderà conto anche nel ripensarci che suo padre Nasuh era presente quella sera e questo solleverà una domanda importante: se Dilsha è ancora viva cos’è successo dopo? Nasuh l’ha abbandonata lì a morire? E dunque se Hazar è riuscito a salvarsi, Mehmet è morto e Nasuh era presenta è molto probabile che anche Dilsha sia riuscita a salvarsi. E si scoprirà che è stato proprio questo quello che è successo: Nasuh ha soccorso Dilsha salvandole la vita.