Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata 17 novembre 2025 Reyyan confessa Miran che rischia di morire di parto, lui sconvolto

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 17 novembre 2025: Zahra sconvolta dalla verità su Fusun

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata del 17 novembre 2025 svelano che al centro delle trame ci sarà il contrastato amore tra Miran e Reyyan. I due giovani proprio quando saranno convinti che il peggio sia alle spalle dovranno affrontare nuovi drammi e ostacoli. La giovane sarà ancora nel mirino di Dilsah che continuerà ad odiarla e cercare di vendicarsi di lei. Nel frattempo Zehra scoprirà che Reyyan è stata avvelenata e che a tentare di uccidere lei ed i bimbi che portava in grembo è stata Fusun! Zahra sarà sconvolta dal fatto che a tentate un gesto tanto orribile sia stata la sua madre biologica.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Reyyan muore?/ Spoiler choc: colpo di scena incredibile

E non è tutto le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella prossima puntata del 17 novembre 2025 ci sarà uno scontro tra Miran e Firat, al termine del quale il primo lascerà le redini dell’azienda al secondo. Miran dirà che non avrà alcuna voglia di prendersi cura dell’azienda ma di volersi dedicare solo alla famiglia. Nel frattempo Zahra si sfoga con Azize ma quest’ultima le dirà di non fare nulla, rivelerà la verità a Miran potrebbe far esplodere il caos. Se Miran scoprisse che Fusun ha tentato di uccidere la donna che ama ed i figli che porta in grembo potrebbe fare un gesto inconsulto o magari peggio.



Enrica muore ne Il commissario Ricciardi 3? Anticipazioni e come finisce: si sposano poi dramma/ Spoiler choc

Reyyan confessa a Reyyan che rischia di morire: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 17 novembre 2025

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana, puntata di lunedì 17 novembre 2025, si scopre che Dilsha continuerà a tramare con Reyyan, mentre Hazar cederà parte delle sue azioni al figlio Miran, vuole infatti che il figlio si occupi dell’azienda. Nel frattempo Azra tenterà di convincere Reyyan a dire tutto a Miran, la giovane infatti scoprirà una cosa molto grave e delicata sulla sua gravidanza.

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che alla fine Reyyan prenderà coraggio e dirà a Miran di avere qualcosa di importante da dirgli. La giovane confesserà a suo marito che la sua gravidanza è a altamente rischiosa e che rischierà di morire se darà alla luce la piccola Umut ma che nonostante ciò vuole portare a termine la gravidanza scatenando la rabbia di Miran, disperato all’idea di perderla.

Il Commissario Ricciardi anticipazioni prossima puntata 17 novembre 2025/ La maledizione ritorna!