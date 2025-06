Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta puntata di oggi 23 giugno 2025: Gonul spara a Miran: il giovane morirà? Reyyan disperata corre a cercarlo

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata di oggi 23 giugno: Miran e Reyyan in pericolo

È tutto pronto per la nuova puntata della dizi turca di Real Time con protagonista la storia d’amore tormentata tra Miran e Reyyan e dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi 23 giugno 2025 si scopre che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti drammatici ed uno dei personaggi più amati rischierà di morire. Andando con ordine, dopo tutto quello che ha passato Miran sarà ancora stanco e provato ma al suo fianco avrà Reyyan. Tuttavia non appena inizierà a riprendere le forze tra i due scoppierà un violento litigio segno che i loro sentimenti sono carichi di tensione e contrastanti.

Le anticipazioni Hercai della puntata di questa sera svelano che nel frattempo Hazar, sempre più preoccupato per le condizioni di salute di Zehra e della piccola che porta in grembo, la porterà in ospedale le sue condizioni miglioreranno e darà alla luce una splendida bambina. Cihan, invece, continuerà a cercare Miran di cui non si avranno notizie da ore e per farlo radunerà tutti i suoi uomini. Riuscirà a trovarlo? A complicare la situazione dei due fuggitivi ci sarà un imprevisto che rischia di compromettere la loro fuga: Miran e Reyyan finiranno in pericolo, cadranno in una buca dalla quale sarà difficilissimo uscire, bloccati la dentro verranno raggiunti da Cihan e i suoi uomini.

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di questa sera 23 giugno 2025: Gonul spara a Miran: lo ucciderà?

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che cosa farà Cihan, con un falso stratagemma convincerà Reyyan a farsi aiutare per uscire dalla fosse promettendole che in seguito aiuterà anche Miran ad uscire. Ed invece si tratterà solo di una messa in scena perché una volta liberata Reyyan lascerà il giovane nella fossa togliendo la scala, Cihan condannerà a morte certa Miran, il giovane riuscirà a salvarsi? Nel frattempo Azize sarà preoccupata per la sorte del nipote nonostante non lo abbia mai amato e cresciuto solo come pedina da usare per la sua vendetta.

Nel frattempo, Gonul troverà la fossa dove si trova Miran e spinta dalla vendetta e dal rancore per essere stata lasciata gli sparer. Gonul sparerà a Miran, lo ucciderà? A questo punto gli eventi prenderanno una svolta decisiva, Reyyan preoccupata e in ansia per l’uomo che ama fuggirà dalla sua famiglia per andarlo a cercare mentre Hazar affronterà a muso duro Azize chiedendogli se veramente Miran è suo figlio. La donna confesserà la verità sul giovane?



Hercai Amore e Vendetta, la dizi turca va in onda su Real Time: quando e diretta streaming

Giunta già alla terza stagione e dopo aver raccolto degli ottimi ascolti, Hercai Amore e Vendetta si avvia a conclusione, mancano infatti poco puntate prima del gran finale. La dizi turca va in onda tutti i lunedì su Real Time a partire dalle 21.30 con tre episodi, è possibile seguirla in diretta streaming sul sito mentre le repliche vanno in onda il sabato mattina a partire dalle 9.00 circa. Le anticipazioni svelano che non mancheranno i colpi di scena ed in molti si chiedono se dopo tante peripezie ed ostacoli ci sarà il lieto fine per Reyyan e Miran.