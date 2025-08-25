Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata di oggi 25 agosto 2025: Miran accusato di averla uccisa! Cos'è successo davvero alla donna

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata di oggi 25 agosto 2025: Azize scompare nel nulla

Si entra sempre più nel vivo delle trame della dizi turca di Real Time e dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi, lunedì 25 agosto 2025, si scopre che al centro delle trame ci sarà Azize vittima della vendetta di Fusun. Dopo una serie di lutti e drammi che hanno devastato le due famiglie, tra le due donne ci sarà una resa dei conti senza esclusione di colpi ma ad avere la peggio sarà Azize che scomparirà nel nulla e non è tutto, anche Miran suo malgrado finià invischiato nella vicenda e rischierà grosso.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi, 25 agosto 2025, Azize e Nasuh si incontreranno di nascosto per ricordare i bei vecchi andati mentre Fusun rivelerà a Cihan chi è davvero Azize e dove può trovarla. L’uomo vedendo la donna capirà che Fusun le ha detto la verità ma i colpi di scena non sono finiti. Le anticipazioni svelano che tutto prenderà una piega inaspettata. Quando Nusuh si allontanerà e Azize rimarrà da sola verrà drogata e rapita da sconosciuti. Azize di Hercai scomparirà nel nulla: cosa accadrà alla donna?

Miran accusato della scomparsa di Azize: cos’è successo alla donna? Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta puntata di oggi

E non è tutto, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Azize scomparirà nel nulla senza lasciare traccia, in molti si chiederanno che fine abbia fatto. Nel frattempo Reyyan ricorderà che il giorno che si è sentita male e che a perso il bambino è venuta a trovarla proprio Azize, Miran quindi si convincerà che la donna ha fatto del male alla moglie ed andrà a cercarla.

Successivamente, tuttavia, Reyyan ricorderà come sono andati davvero i fatti, ovvero che Azize le ha salvato la vita dandole delle erbe antiemorragiche. Temendo che Miran possa farle del male andrà a cercarlo immediatamente per impedirgli di fare una pazzia. Tuttavia ben presto si spargerà la voce che Azize è scomparsa e Reyyan teme che dietro ci sia il marito. Miran finirà sotto accusa ma la verità è tutt’altra. Azize si risveglierà in una grotta ferita e sola, chi l’ha rinchiusa e perché?



Dove e come vedere in tv e in diretta streaming Hercai Amore e Vendetta

Svelate tutte le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata non resta che ricordare che la dizi turca con protagonisti Miran e Reyyan va in onda ogni lunedì in prima serata su Real Time a partire dalle 21.30. È possibile, inoltre, seguire le puntate e tutti gli episodi in diretta streaming sul sito di Real Time. Giunta già alla terza stagione e dopo aver conquistato degli ottimi ascolti la soap turca sta entrando sempre più nel vivo delle trame e le anticipazioni turche svelano che ben presto ci sarà ulteriori stravolgimenti e colpi di scena.