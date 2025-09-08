Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata in onda oggi lunedì 8 settembre 2025: Azize, ormai smascherata, minaccia il suicidio ma...

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata dell’8 settembre 2025

Questa sera, lunedì 8 settembre 2025, va in onda in prima serata su Real Time alle 21.30 una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. Anche questa sera non mancheranno le sorprese e i colpi di scena nelle trame del racconto e il destino di Azize sarà ancora una volta in sospeso; entriamo ora nel merito delle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta (qui le anticipazioni turche) e scopriamo insieme che cosa accadrà.

Il primo colpo di scena sarà la rivelazione di Cihan, che dirà a Fusun che suo fratello Hazar è figlio di Azize; ma non solo perché Dilsha, dopo una lite con Zehra, farà perdere le sue tracce e scatenerà la disperazione di Hazar. I complotti e i segreti di Azize le si ritorceranno contro quando Reyyan e Miran decideranno di chiudere i rapporti con la donna, la quale cercherà di farsi perdonare mostrandosi pentita.

Inoltre, il rapporto tra Firat e Zeynep si intensifica sempre di più durante il periodo di convalescenza del ragazzo e tra loro sembra essere sbocciato un amore, a dispetto dei rancori e i dissapori del passato. Azize, nel frattempo, si rende conto di essere sempre più sola ma sa di poter contare sul supporto di Nasuh…

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta: Miran scopre che Dilsha è viva

Proseguendo con le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta di lunedì 8 settembre 2025, il lutto vissuto da Miran e Reyyan lascia ora spazio alla gioia per l’arrivo di un bebè, un maschietto, e regalerà gioia e commozione alla coppia. Intanto Azize rivela a Reyyan che Hazar è suo figlio, ma la ragazza non la perdonerà nonostante la commozione per la rivelazione inaspettata.

Nel frattempo Miran scopre che la madre è viva e fuggirà dalla villa per cercarla, con Dilsha che confiderà al figlio che credeva fosse morto e che non lo avrebbe mai abbandonato. Ma non solo, perché Fusun rivelerà che Dilsha è stata tenuta prigioniera per tutti questi anni per mano di Azize…

La stessa Azize si rivela essere dunque la colpevole del dolore della famiglia: la donna, ormai smascherata, tenterà di farla finita puntandosi la pistola alla tempia e minacciando il suicidio. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo, perché Miran riesce a salvarla in tempo togliendole la pistola dalle mani…