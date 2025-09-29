Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata del 6 ottobre 2025: Fusun smaschera Azize e svelata un'altra verità sconvolgente

Nelle prossime puntata della dizi turca di Real Tim non mancheranno i colpi di scena e ci sarà un vero e proprio tutti contro tutti. Intrighi, tradimenti, rese dei conti infuocate e terribili vendette saranno gli ingredienti principali dei nuovi episodi. E dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima puntata del 6 ottobre 2025 i scopre che al centro delle trame non ci sarà solo lo scontro eterno e senza esclusione di colpi tra Fusun e Azize. La puntata si aprirà con Azize gravemente ferita e Reyyan che farà di tutto per soccorrerla portandola in ospedale.

Tuttavia, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che la vicinanza tra Azize e Reyyan non farà per nulla piacere a Dilsah che inizierà a pensare che le due donne tramino alle sue spalle. La situazione si farà incandescente e quando ignara di tutto, Reyyan si rivolgerà a Dilsah chiamandola mamma lei si arrabbierà in malo modo davanti a tutti, lasciando Miran incredulo. Perché Dilsah odia così tanto Reyyan? Il motivo è presto detto, ha sperimentato sulla sua pelle la cattiveria di Azize e teme che la donna possa continuare a farle del male con la complicità della nuora.



Fusun smaschera Azize e svela un’altra verità sconvolgente: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta del 6 ottobre 2025

E non è tutto, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che un risvolto spiazzante lo regalerà Fusun. Accecata dall’odio e dalla vendetta dopo la morte del figlio Harun, di cui crede responsabile Azize, la donna farà di tutto per vendicarsi di lei prendendosela anche con le persone a lei più care. E durante una cena alla villa in presenza di tutta la famiglia Fusun smaschererà Azize rivelando a tutti che è la madre di Hazar. Tale rivelazione creerà un effetto boomerang senza precedenti. Da un lato Hazar, sconvolto e senza parole, confesserà amareggiato a Miran di trovare inaccettabile di essere il figlio di una donna cinica e cattiva come Azize. Dall’altro lato Reyyan, reduce da un scontro Dilsah non reggerà l’ennesima rivelazione e avrà un malore. Insomma nella prossima puntata della dizi turca scoppierà il caso e non resta che seguire la puntata lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Real Time.