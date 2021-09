Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Seconda puntata: un caso di stalking

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3, seconda puntata: un nuovo caso per la squadra

A quattro anni dalla messa in onda della prima stagione (tre dalla seconda), I Bastardi di Pizzofalcone torna in onda questa sera con la terza serie girata tra la primavera e l’autunno del 2020 (con una breve pausa nel mezzo dovuta al lockdown). L’appuntamento con la fiction è previsto per il lunedì sera, motivo per cui la prossima puntata andrà in onda il 27 settembre (un lunedì, per l’appunto).

In questa puntata, dal titolo Vuoto, la squadra dei Bastardi si occuperà del caso legato alla scomparsa di una professoressa. La donna era al tempo stesso molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito: è lecito sospettare che sia stato lui a ucciderla? Questo il dilemma che i nostri poliziotti si troveranno a risolvere, oltre ovviamente a dover fare i conti con diverse questioni molto personali e legate alle dinamiche del gruppo.

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3, seconda puntata: Laura vittima di stalking

Nella terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone farà il suo ingresso nella squadra il commissario Martini, una donna dal fare schietto e frettoloso che porterà scompiglio in un gruppo già abbastanza consolidato. Riguardo al caso, la nuova arrivata ritiene fondata la pista del marito, ma l’ispettore Lojacono fa fatica a darle credito.

Il commissario, inoltre, ha un passato scomodo alle spalle, e l’intera squadra la considera un po’ una mina vagante. Nel frattempo, Laura si ritrova alle prese con uno stalker che minaccia gravemente la sua serenità e il normale corso della sua vita. L’appuntamento con la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone è per lunedì 27 settembre alle ore 21.25 su Rai1.

