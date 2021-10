Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 3/ Ultima puntata: la verità sull’attentato

I bastardi di Pizzofalcone 3 anticipazioni ultima puntata

Lunedì 25 ottobre in prima serata su Rai 1 andrà in onda il sesto e ultimo appuntamento con “I bastardi di Pizzofalcone 3”. L’intera stagione è ruotata intorno all’attentato al ristorante di Letizia: chi ha messo quella bomba e perché? I Bastardi sono vittime dell’attentato e quindi non hanno potuto indagare se non di nascosto. Nell’ultimo episodio dal titolo “Verità” Lojacono e i suoi uomini riusciranno a fare chiarezza sul caso in cui stati coinvolti in prima persona. Ma vediamo le anticipazioni del finale di stagione de “I bastardi di Pizzofalcone 3”. In mare viene ritrovato il corpo di un uomo ucciso da una serie di colpi violenti sparati a raffica. Dopo le prime indagini, la squadra scoprirà dei risvolti inaspettati. Quando Lojacono riesce a scoprire l’identità della vittima, scopre che anche questo delitto si lega l’attentato avvenuto al ristorante.

I bastardi di Pizzofalcone 3: la verità sull’attentato al ristorante

Nella sesta e ultima puntata de “I bastardi di Pizzofalcone 3” Lojoacono e la sua squadra arriveranno a scoprire la verità sull’attentato al ristorante di Letizia. Chi ha messo la bomba voleva solo colpire la ristoratrice finta nel mirino del latitante Paolo Manetti oppure il vero obiettivo erano i poliziotti del commissariato di Pizzofalcone? Non mancheranno sviluppi anche nelle vite private dei protagonisti. Dopo l’attentato Lojacono e Laura Piras hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro storia d’amore, ma la giovane PM ha chiesto il trasferimento a Roma senza avvisare l’ispettore. La loro relazione è giunta al capolinea? Appuntamento a lunedì 25 ottobre per scoprire come si concluderà la terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone“.

