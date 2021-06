Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher, 2^ puntata 22 giugno/ Altro delitto?

I casi della giovane Miss Fisher debutta stasera su Raidue e torna sulla tv pubblica la settimana prossima, martedì 22 giugno, con la seconda puntata. La curiosità ha spinto i telespettatori ad approfondire la trama e a cercare in rete le anticipazioni degli episodi. Ebbene, mentre scriviamo, abbiamo solo una traccia generale della mini serie tv con Geraldine Hakewill protagonista. Quello che è facile intuire è che Miss Fisher non ci saranno tempi morti, nel senso che ogni puntata sarà intrisa di misteri e nuovi complicati casi da risolvere. Ricordiamo che I casi della Giovane Miss Fisher sono tratti da una serie televisiva australiana basata sui libri realizzati della scrittrice Kerry Greenwood.

I casi della giovane Miss Fisher/ Anticipazioni puntata 15 giugno: chi è Peregrine?

I casi della giovane miss Fisher, seconda puntata del 22 giugno: poche anticipazioni ma..

Mentre in Australia è già certa la conferma della seconda stagione de I casi della giovane miss Fisher, in Italia c’è curiosità sul riscontro da parte del pubblico. E non solo: gli appassionati delle serie tv si sono già messi a caccia delle anticipazioni della seconda puntata, dopo essere rimasti intrigati dalla trama e dalle atmosfere pop del primo episodio. La seconda puntata, anch’essa dalla durata di un’ora e 25 minuti, torna martedì 22 giugno con nuovi delitti e misteri. La giovane Peregrine Fisher nipote di Firn Fischer, sarà chiamata a risolvere nuovi casi nella sua amata Australia. Quale complicato caso dovrà affrontare la nostra protagonista? Lo scopriremo la settimana prossima, in attesa di aggiornamenti più concreti sulla seconda puntata.

