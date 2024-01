ANTICIPAZIONI I FANTASTICI 5/ Seconda puntata 24 gennaio 2024: Marzia finisce in ospedale…

I Fantastici 5, anticipazioni seconda puntata: perchè Marzia è fuggita?

Quando si è appena conclusa la prima puntata de I Fantastici 5, siamo già in trepidante attesa di conoscere quali saranno i risvolti del prossimo appuntamento. Abbiamo avuto un ampio racconto dei protagonisti della fiction targata Mediaset: Riccardo Bramanti alle prese con 4 ragazzi difficili da gestire e con un unico obiettivo, raggiungere gli Europei. Vediamo però, dopo il primo episodio, quali sono le anticipazioni della seconda puntata de I Fantastici 5.

I Fantastici 5/ Anticipazioni 17 gennaio 2024 e diretta: Isabella conosce l’uomo che ha sparato a Christian?

Le anticipazioni della seconda puntata de I Fantastici 5 sono arrivate negli ultimi istanti del primo appuntamento con la fiction. A quanto pare, Marzia sarebbe fuggita senza lasciare traccia prima di essere ritrovata in condizioni alterate dal punto di vista alcolico. Ricoverata d’urgenza, non sembra intenzionata a raccontare cosa le sia successo. Nel frattempo, il padre sembra avere qualcosa da ridire sulla condotta di Riccardo Bramanti. Intanto, l’allenatore della NovaLux sarà probabilmente impegnato in un confronto con la madre di Elia che forse sta omettendo un dettaglio importante sulla malattia del figlio: il rischio è quello di compromettere la sua presenza ai prossimi Europei.

Cosa accadrà in Mare Fuori 4? "Dolore e crescita"/ Anticipazioni e annuncio: "La quinta stagione si farà!"

Anticipazioni I Fantastici 5, seconda puntata: 24 gennaio 2024

La serata di Canale 5 – oggi 17 gennaio 2024 – ha presentato il debutto de “I Fantastici 5”; serie tv con protagonista Raoul Bova. La nuova produzione Mediaset andata in onda sulla rete ammiraglia ha già offerto con la prima puntata uno scorcio sulle emozioni e dinamiche che riguarderanno i protagonisti, ma è già tempo di osservare le anticipazioni della seconda puntata de I Fantastici 5.

Prima di scoprire le anticipazioni della seconda puntata de I Fantastici 5, ripercorriamo la trama generale della nuova fiction targata Mediaset. Raoul Bova, nel ruolo di protagonista, vestirà i panni di Riccardo Brambati ovvero l’allenatore della NovaLux; società sportiva che primeggia nello scenario paralimpico. Dopo una vicissitudine dolorosa di tipo personale, dovrà portare al successo un gruppo di giovani atleti che però, fin dalle battute iniziali, non renderà la vita facile all’allenatore per questioni caratteriali.

Chicago Fire 12/ Taylor Kinney torna e anticipa: "Kidd e Severide, nuove tensioni"

Anticipazioni I Fantastici 5, seconda puntata 24 gennaio 2024: la trama

Le anticipazioni della seconda puntata de I Fantastici 5 proseguono l’intreccio già avviato con il primo appuntamento della nuova fiction di Canale 5. L’episodio che andrà in onda il prossimo 24 gennaio partirà con Christian alle prese con una scoperta riguardo la sua fidanzata Isabella: qualcosa sul cellulare desterà non poco la curiosità del ragazzo. Nel frattempo, Riccardo sarà alle prese con lo sconforto dovuto alla scomparsa di uno degli atleti.

In parallelo con gli eventi sopracitati, Anna – ovvero la figlia minore di Riccardo – cercherà di non farsi trascinare dalle emozioni in vista del primo appuntamento con Elia. Sarà sua sorella Giorgia a tentare di metterla in guardia rispetto alla frequentazione; il suo obiettivo celato sarà però quello di tutelarla da un segreto di recente emerso ma che la giovane ancora non conosce, ma il tutto porterà ad un forte litigio tra le due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA