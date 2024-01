Anticipazioni I Fantastici 5/ Terza puntata 31 gennaio 2024: Alessandra si dichiara a Riccardo Bramanti?

Anticipazioni I Fantastici 5, terza puntata: 31 gennaio 2024

In attesa che si concluda l’appuntamento di questa sera su Canale 5, i telespettatori sono sicuramente già proiettati alle anticipazioni de I Fantastici 5 in vista della terza puntata. Lo scorso 17 gennaio ha fatto il suo esordio su Canale 5 la nuova fiction con protagonista Raoul Bova nei panni di Riccardo Bramanti. Allenatore di atletica specializzato in ambito paralimpico alle prese con ragazzi difficili ma pronti a dare tutto per i rispettivi obiettivi.

I Fantastici 5/ Anticipazioni 24 gennaio 2024 e diretta: Elia scopre la verità, sfuma il campionato italiano…

La prima puntata de I Fantastici 5 ha presentato il quadro della trama; Riccardo Bramanti (Raoul Bova) ha conquistato il traguardo di poter dirigere gli allenamenti della NovaLux; peccato che, a sua insaputa, il piano della società sia quello di scalzarlo una volta raggiunti gli Europei. Nel frattempo, il tecnico non avrà vita facile con i ragazzi; restii e respingenti per ragioni diverse. In attesa di conoscere il finale del secondo episodio, diamo un occhio alle anticipazioni de I Fantastici 5 per la terza puntata.

I Fantastici 5/ Anticipazioni 17 gennaio 2024 e diretta: Isabella conosce l’uomo che ha sparato a Christian?

Anticipazioni I Fantastici 5, terza puntata 31 gennaio 2024: la trama

Le anticipazioni della terza puntata de I Fantastici 5 seguono la falsariga di quanto visto questa sera in relazione al futuro della NovaLux guidata da Riccardo Bramanti e con l’intrecciarsi delle vicende personali dei giovani atleti. La strada verso gli Europei è sempre più in salita; gli atleti non sembrano gradire il ritmo degli allenamenti e l’asticella dell’attenzione cala in maniera poderosa. Il tecnico corre ai ripari anche per ovviare alle pressioni del presidente, sempre più propenso a trovare un sostituto nel breve termine.

ROCIO MUNOZ MORALES, COMPAGNA RAOUL BOVA/ “Mi innamoro di lei ogni giorno…”

In parallelo con le dinamiche agonistiche, non mancheranno le trame sentimentali; Alessandra Federici inizia a comprendere la realtà dei suoi sentimenti per Riccardo Bramanti, sarà davvero amore? Intanto, Marzia Giordano si ritroverà in una situazione molto delicata; proteggere sua sorella Amelia dal padre Fernando diventerà la sua priorità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA