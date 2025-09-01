Le anticipazioni di If you love svelano cosa succederà martedì 2 settembre 2025, deluso Ates propone a Leyla di andare con lui all'estero.

Alle 15.10 andrà in onda un nuovo episodio di If you love su Canale 5, sono tantissime le persone che non vedono l’ora di scoprire ogni dettaglio in merito alle vicende dei protagonisti. La dizi turca sta catturando non poco l’attenzione dei suoi affezionati fan, si chiedono se Ates e Leyla riusciranno a ottenere di nuovo la custodia dei ragazzi. Entrambi temono che Umut non sia in grado di prendersi cura di loro da solo, resteranno però sorpresi quando facendogli visita scopriranno che sta andando tutto bene.

Leyla e Ates non si arrenderanno, continueranno infatti a lottare per riprendersi la custodia dei ragazzi, nel frattempo le cose tra loro andranno sempre meglio. I due si sono lasciati la loro crisi alle spalle e saranno sempre più innamorati e complici. Sul web sono trapelate alcune anticipazioni sulla puntata di If you love che andrà in onda martedì 2 settembre 2025. Cosa accadrà? Ates spiazzerà la moglie con la sua richiesta.

If you love, anticipazioni 2 settembre 2025: Ates vuole partire con Leyla, lei è confusa

Stando agli spoiler trapelati sulle nuove puntata della soap opera turca, Ates apparirà scoraggiato dopo aver perso la custodia dei suoi fratelli. In preda alla delusione e alla malinconia rivelerà a Leyla di aver pensato di tornare all’estero. L’uomo pensa che non abbia più senso rimanere lì e chiederà alla moglie di partire insieme a lui.

Quale sarà la reazione di Leyla alla proposta del marito? Le anticipazioni di If you love fanno sapere che nell’episodio di martedì 2 settembre 2025 la moglie di Ates sarà alquanto confusa perché pensa di essere ormai vicina a ritrovare sua madre e non vorrebbe perdere questa occasione andando via.

