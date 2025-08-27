Le anticipazioni di If You Love svelano cosa succederà giovedì 28 agosto 2025, Leyla e Ates decideranno di mettere i loro rancori da parte.

Dopo aver parlato con Meryem Ilter prenderà la decisione di andare via dalla villa, nella puntata di If you love di giovedì 28 agosto 2025 comunicherà ad Ates che tornerà a vivere a nella sua abitazione. La notizia turberà i bambini, loro erano convinti che il maggiordomo il giorno successivo avrebbe partecipato all’evento a scuola.

Stando alle anticipazioni della soap opera turca, Leyla e Ates si renderanno conto che i loro dissapori stanno facendo soffrire anche gli altri, decideranno quindi di fare una tregua mettendo i loro rancori da parte. Negli episodi di If you love che verranno trasmessi su Canale 5 domani, giovedì 28 agosto 2025, Leyla proporrà ad Ates di realizzare un aquilone e lo porteranno a Ilter con la speranza che il gesto lo convinca a tornare a casa. Nel frattempo Umut si recherà a casa di Bige, durante la festa cercherà di ottenere il suo aiuto.

Sono trapelati altri interessanti dettagli in merito alle puntate di domani, stando alle anticipazioni sia Ilter che Meryem accetteranno di tornare a lavorare per Ates e i suoi fratelli alla villa. Lui e Leyla faranno ancora finta di essere una coppia felice, i bambini però spinti soprattutto dalle insinuazioni di Umut inizieranno ad avere dei dubbi sul loro matrimonio.

Anche Ilgaz e Baris si ritroveranno ad affrontare delle problematiche nel loro rapporto. A creare delle tensioni saranno soprattutto le loro differenti origini. Le anticipazioni di If you love rivelano che la ragazza apparirà in difficoltà quando alcuni suoi amici la prenderanno in giro a causa della sua relazione con l’autista. Negli episodi di giovedì 28 agosto 2025 la situazione prenderà una brutta piega quando la sorella di Ates reagirà alle provocazioni e verranno coinvolti anche il fratello e i genitori di un altro alunno. Fusun intanto continuerà ad indagare sul passato di Leyla.

