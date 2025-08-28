Le anticipazioni di If you love svelano cosa succederà venerdì 29 agosto 2025, Leyla propone ad Ates di fare una gita, Fusun ricatta anche lei.

Andranno in onda tra poco su Canale 5 due nuovi episodi di If you love dalle 15.15 e come sempre saranno molte le novità che cattureranno l’interesse dei telespettatori. Questi hanno la possibilità di vedere o rivedere tutte le puntate in streaming sul sito Mediaset Infinity, di seguito invece sono riportate alcune interessanti anticipazioni che svelano cosa accadrà nell’appuntamento di domani, venerdì 29 agosto 2025.

Sono in molti a voler sapere in anteprima cosa succederà ai protagonisti di If you love, non tutti infatti hanno la pazienza di attendere la messa in onda degli episodi per conoscere ogni dettaglio. Gli spoiler emersi sul web ci fanno sapere che Fusun farà firmare il contratto con la Arcali a Firuze nel quale sarà la sola a trarre beneficio, in cambio prometterà di non interferire tra lei e la figlia Leyla.

If you love, anticipazioni 29 agosto 2025: Leyla propone ad Ates di fare una gita, Bige ha dei sospetti

La commissione disciplinare chiamerà Ates dopo che i genitori di un altro studente hanno avanzato delle accuse a causa dello scontro con Aydos, Ilgaz e Ates. Quest’ultimo cederà alle provazioni dal padre dell’altro ragazzo, dopo l’accaduto i ragazzi verranno sospesi per una settimana. Intanto Fusun ricatterà Leyla, lei conosce l’identità di sua madre ma le dirà chi è solo quando Ates avrà perso la custodia dei fratelli e l’azienda.

Leyla proporrà ad Ates di fare una gita con i ragazzi al mare nei giorni in cui non potranno recarsi a scuola. Durante un momento di distrazione di Ilgaz non riusciranno più a trovare Aydos. Stando alle anticipazioni di If you love nelle puntate di venerdì 29 agosto 2025 ci sarà un riavvicinamento tra Ates e Leyla durante la vacanza, per non soffrire ancora però decideranno di mettere un freno alla loro passione. Cos’altro succederà? Bige apparirà sospettosa nei confronti della nuova collezione di Fusun e deciderà di confrontare i bozzetti con quelli realizzati in passato da Julide Arcali.

