Le anticipazioni di If You Love svelano cosa succederà mercoledì 3 settembre 2025, Leyla invita Firuze per parlare di sua madre ma vengono interrotte.

A If you love è un momento delicato per Leyla e Ates, dopo qualche dissapore sono riusciti a ritrovarsi e sono più innamorati che mai però hanno dovuto fare i conti con un nuovo problema. Quale? I fratelli di lui non vivono più nella villa insieme a loro, un cambiamento che ha gettato nello sconforto entrambi. I due si erano ormai abituati a vivere tutti insieme e sentono moltissimo la mancanza dei ragazzi.

Deluso per aver perso la custodia dei fratellastri Ates ha pensato che non c’è più nulla che lo trattiene in Turchia, ha infatti pensato di tornare all’estero e ha proposto alla moglie di seguirlo. Lei è apparsa davvero confusa, vorrebbe rendere felice il marito però pensa di essere ormai vicina a scoprire la verità su sua madre ed è per questo che non vuole andare via. Cosa succederà nei prossimi episodi di If you love, in onda tutti i giorni su Canale 5? Sul web sono già disponibili alcune intriganti anticipazioni sulla puntata di domani, mercoledì 3 settembre 2025, queste faranno come sempre incuriosire i fan della soap opera turca.

If you love, anticipazioni 3 settembre 2025: nuovi ostacoli per Meryem e Mert?

Gli spoiler rivelano che Leyla si sta avvicinando sempre di più alla verità su sua madre, nell’episodio di domani deciderà di invitare Firuze a casa. Mentre saranno insieme la donna sarà pronta a lasciarsi sfuggire una confessione, però non dirà nulla perché verranno interrotte dall’arrivo di Mert.

Meryem non vede l’ora di convolare a nozze con Mert, i due saranno pronti a fidanzarsi in modo ufficiale nell’episodio di If you love di mercoledì 3 settembre 2025, le cose però potrebbero andare in modo diverso. Il motivo? Le anticipazioni svelano che la madre del futuro sposo è una donna molto esigente e dura che non si lascia conquistare con facilità.

