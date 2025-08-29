Le anticipazioni di If you love svelano cosa succederà sabato 30 agosto 2025, Leyla rivela il ricatto di Fusun ad Ates, lui indaga su sua madre.

If you love non si ferma nemmeno nel weekend e tiene compagnia ai suoi affezionati fan con due episodi su Canale 5 dalle 14.30. Tante saranno le novità che terranno tutti con il fiato sospeso, quotidianamente sono tantissimi i telespettatori che attendono con ansia il nuovo appuntamento settimanale per scoprire tutto quello che accadrà.

Il rapporto tra Leyla e Ates sta incuriosendo non poco i fan, ma anche tutte le vicende legate agli altri protagonisti della soap opera turca. Cosa accadrà negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 domani, sabato 30 agosto 2025? Sul web sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni, queste rivelano che Ates quando tornerà dalla vacanza apprenderà dal suo legale cosa hanno fatto Umut e Fusun. Di che si tratta? Hanno usato ciò che è successo a scuola per chiedere l’affidamento dei ragazzi.

If you love, anticipazioni 30 agosto 2025: Ates apprende del ricatto, Firuze fa una proposta a Leyla

Su tutte le furie Ates annullerà il contratto tra Fusun e Firuze e Leyla troverà il coraggio di rivelargli il ricatto di Fusun. L’uomo in quel momento ricorderà di aver assistito ad una discussione tra la zia e un’altra donna e proverà a rintracciarla poiché crede che si tratti proprio della madre della sua amata, Sebnem.

Leyla riceverà un’ottima proposta da Firuze, le chiederà però di rispondere subito. Le anticipazioni di If you love svelano poi che Ates darà alla sua amata un indirizzo dove troverà una donna che potrebbe darle alcune utili informazioni su sua madre. Sebnem e Haldun non le riveleranno nulla e Leyla in preda alla delusione si sfogherà con Ates. Nel momento in cui lui scoprirà che la madre di Leyla si chiama Zeynep inizierà a pensare che possa trattarsi di Firuze, le chiederà però un po’ di tempo per indagare prima di rispondere all’offerta della donna.

