Le anticipazioni di If You Love svelano cosa succederà giovedì 4 settembre 2025, Ates insieme al fratello caccia Fusun dall'azienda poi decide di...

Non manca molto al finale di stagione di If you love e tutti coloro che hanno seguito con molto interesse la soap opera turca sono curiosi di scoprire che piega prenderanno le vicende dei protagonisti. Le cose tra Leyla e Ates si sono finalmente sistemate ma i due hanno dovuto fare i conti con la perdita della custodia dei ragazzi, una notizia che li ha turbati entrambi. Ora che i suoi fratelli non vivono più con loro l’uomo ha proposto alla moglie di andare in Europa, lei però è apparsa confusa perché pensa che presto potrebbe scoprire chi è sua madre e dove si trova.

Intanto i sospetti su Fusun si sono rivelati fondati, ha preso tutti in giro spacciando i bozzetti della madre di Ates come suoi e ha tramato alle sue spalle per toglierli la custodia dei fratelli. Stando alle anticipazioni di If you love, relative all’episodio che andrà in onda su Canale 5 giovedì 4 settembre 2025, Ates non resterà in silenzio dopo aver scoperto tutto.

If you love, anticipazioni 4 settembre 2025: Ates torna in Spagna, Leyla inizia a perdonare la madre

Con il sostegno e l’approvazione di Umut Ates caccerà Fusun dall’azienda, dopodiché prenderà un’importante decisione. Di che si tratta? Affiderà al fratello il ruolo di amministratore delegato, negli ultimi mesi era stata proprio questa posizione a metterli l’uno contro l’altro in seguito alla scomparsa del padre.

Le anticipazioni di If you love svelano che Ates ha deciso di tornare in Spagna, tornerà solo in vista dell’udienza per l’affidamento dei fratelli nonostante sia convinto che non la vincerà. Nell’episodio che verrà trasmesso domani, giovedì 4 settembre 2025, dopo aver salutato tutti i suoi cari Ates passerà un’ultima serata insieme a Leyla. Nel frattempo quest’ultima inizierà a mettere il suo rancore nei confronti di Firuze da parte e apparirà disposta a perdonare la madre.

