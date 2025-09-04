Le anticipazioni di If you love svelano cosa succederà venerdì 5 settembre 2025, dopo aver scoperto del ricatto di Fusun a Umut Ates va via comunque.

A breve andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio di If you love che come al solito non farà annoiare i suoi affezionati fan, questi sono sempre più curiosi di scoprire che piega prenderanno le trame della dizi turca. Gli episodi vengono trasmessi da lunedì a venerdì alle 15.10 e con tante interessanti novità conquista sempre l’attenzione di molti telespettatori che puntata dopo puntata restano davanti al televisore per non farsi sfuggire nessun dettaglio.

Gli ultimi avvenimenti hanno turbato non poco Ates e Leyla, entrambi si erano ormai abituati a vivere insieme ai ragazzi e non erano affatto pronti a rinunciare alla loro custodia. Al momento loro vivono con Umut, a breve però il giudice prenderà una decisione definitiva in merito al loro affidamento.

If you love, anticipazioni 5 settembre 2025: Ates ottiene delle prove contro Umut e Fusun

Nel finale di stagione che andrà in onda domani su Canale 5 Ates riceverà una telefonata da Ilgaz prima di salire sull’aereo durante la quale gli dirà di aver scoperto che Umut ha tramato alle sue spalle per mandare l’azienda in fallimento. Apprenderà del ricatto che il fratello ha subito da Fusun ma deciderà comunque di partire.

Il vero colpo di scena arriverà il giorno del processo, durante il quale il giudice ascolterà tutte le parti. Le anticipazioni di If you love relative all’episodio di venerdì 5 settembre 2025 rivelano che Ates porterà delle prove contro Umut e Fusun in tribunale. In questo modo otterrà di nuovo l’affidamento dei fratelli. Lui, Leyla e i ragazzi saranno di nuovo una famiglia unita e felice, uno splendido lieto fine che di sicuro renderà felici i fan della soap.