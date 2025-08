Le anticipazioni di If You Love svelano cosa succederà mercoledì 6 agosto 2025,

Su Canale 5 è approdata una nuova soap opera turca, If you love, che di sicuro catturerà sempre di più l’attenzione di moltissime persone. L’anno scorso era disponibile solo in streaming sul sito Mediaset Infinity, adesso invece terrà compagnia ai telespettatori durante l’estate. In molti sono curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti, sul web sono già trapelate alcune anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 6 agosto 2025.

Dopo la morte del padre Ates si recherà nell’azienda di famiglia per partecipare all’apertura del testamento, ciò che scoprirà però lo spiazzerà non poco. L’uomo infatti verrà messo al corrente del fatto che l’eredità verrà divisa equamente tra tutti e cinque i figli di suo padre. Le novità però non sono finite, la cosa che lo turberà maggiormente sarà il fatto che il defunto ha deciso di affidare a lui la gestione dell’azienda, per farlo però dovrà anche occuparsi dei suoi fratelli minori.

If you love, anticipazioni 6 agosto 2025: Ates si trasferisce nella villa, Leyla viene scambiata per la tata

Dopo aver letto il testamento del padre il protagonista non apparirà affatto felice, però deciderà di accettare le condizioni imposte dall’uomo prima di morire pur di prendere le redini dell’azienda. Nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 6 agosto 2025, Ates andrà a vivere nella villa di famiglia ma si renderà subito conto che non sarà affatto semplice.

Stando alle anticipazioni di If you love sin dall’inizio Ates farà i conti con alcune difficoltà non appena inizierà a vivere con i suoi fratelli. Intanto Leyla, per non farsi trovare dai parenti di Hasan, scapperà via dall’albergo e troverà rifugio nell’auto dell’autista di Ilter. In modo involontario la ragazza si ritroverà nella tenuta, dove farà i conti con la sicurezza dal momento che penseranno che sia una ladra. Il maggiordomo, invece, la scambierà per la nuova tata e la farà entrare in casa.

