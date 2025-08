Anticipazioni If you love, nuova soap turca di Canale 5 con Ates e Leyla: quando va in onda, cambia palinsesto tra Forbidden Fruit e La forza di una donna

Quando va in onda If you love, nuova soap turca: cambia ancora il palinsesto di Canale 5 si accorcia Io Sono Farah

Cambia ancora il palinsesto di Canale5 nei prossimi giorni farà il suo ingresso nella rete ammiraglia una nuova soap turca destinata a conquistare i telespettatori ma anche a rivoluzionare per l’ennesima volta il palinsesto. Ormai siamo in piena estate ed in attesa del ritorno in onda dei programmi del daytime a settembre, Mediaset continua a puntare sulle dizi turche e gli ottimi ascolti anche delle nuove arrivare La forza di una donna, Forbidden Fruit e Io sono Farah dimostrano che la strategia è più che vincente. Si tratta della dizi turca If you love.

È il sempre informato sito di Davide Maggio a rivelare per primo quando va in onda If You love la nuova soap turca di Canale 5 che verrà trasmessa dal lunedì al venerdì pomeriggio. Cambia ancora, dunque, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. A partire da lunedì 4 agosto 2025 il pomeriggio si apre con le repliche di Beautiful a partire dalle 13.45 circa seguito poi alle 14.10 dalla soap turca Forbidden Fruit, tuttavia alle 15.15 al posto di Io sono Farah andrà in onda la nuova soap turca If You Love seguito poi da Io sono Farah (che dunque andrà in onda con un solo episodio) e poi da La forza di una donna alle 17.15 che darà poi la linea al Sarabanda di Enrico Papi alle 18.40 circa. Vediamo adesso le anticipazioni If you love.

Anticipazioni If you love, la nuova soap turca di Canale 5: chi sono Ates e Leyla

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni If you love occorre premettere che la nuova soap turca di Canale 5 è una commedia romantica che ruota attorno ai personaggi impersonati da Kerme Bursin e Hafsanur Sancaktutan. Ci sono Ates e Leyla? Il primo è un cinico rampollo di una ricca famiglia di Istanbul che nella sua vita ha dovuto subire la prematura morte della mamma. La seconda invece non ha mai conosciuto la sua famiglia d’origine e si guadagna da vivere organizzando truffe e raggiri. Quando i due si incontrano per puro caso, tuttavia, le vite di entrambi verranno sconvolte e il destino ci metterà lo zampino per farli innamorare ma ovviamente, come ogni dizi turca che si rispetti, non mancheranno ostacoli, intrighi e retroscena. L’appuntamento con If you love è dal lunedì al venerdì a partire da lunedì 4 agosto alle 15.15 su Canale 5.