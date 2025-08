Anticipazioni If You Love: prossima puntata del 5 agosto 2025, Leyla incontra un uomo misterioso: cosa nasconde, qual è il segreto del suo passato?

Anticipazioni If You Love, puntata del 5 agosto 2025: Leyla va a trovare un uomo misterioso

Parte oggi alle 15.15 la nuova dizi turca che è destinata a conquistare i telespettatori di Canale 5 e farli sognare con una romantica commedia piena di imprevisti e colpi di scena: If You Love. La nuova soap ha per protagonisti Leyla, interpretata dalla giovane attrice Hafsanur Sancaktutan nota al pubblico Mediaset per essere anche Melek ne La notte nel cuore, e Ates che invece ha il volto dell’attore Kerem Bursin in passato Serkan in Love is in the Air. La prima è una scaltra ladruncola mentre il secondo è un rampollo molto attraente.

E scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni If You Love della prossima puntata del 5 agosto 2025, Ates è ancora sconvolto per la morte del padre e ritorna in Turchia nonostante i rapporti con l’uomo non erano dei migliori. Giunto ad Istanbul andrà a stare in un hotel dove incontra una misteriosa ragazza. Verrà a galla meglio chi è la ragazza e cosa fa per sopravvivere ma tra un furto e un altro si recherà in ospedale per andare a trovare un uomo in coma: chi è il misterioso uomo e cosa c’entra con Leyla?

Leyla dimentica la collana nella suite di Ates: anticipazioni If you love 5 agosto 2025

E non è tutto le anticipazioni If You love della prossima puntata del 5 agosto 2025 svelano che Leyla, dopo aver celebrato un finto matrimonio solo per truffare gli invitati, troverà rifugio nello stesso hotel in cui si trova Ates. Accaparrato il bottino lo spartirà con gli altri componenti della sua bamba progettando già di partire per Smirne dove metterà a segno un altro dei suoi colpi diabolici.

Tuttavia prima di effettuare l’ennesimo colpo, Leyla andrà a trovare un misterioso uomo in coma in ospedale che ha a che fare con il passato della sua famiglia ed un importante segreto. E proprio in ospedale si renderà conto di aver perso la sua collana di sua madre ed inizierà a sospettare di averla persa nella suite di Ates. E proprio per questo motivo inizierà ad inseguire l’uomo. Insomma anche nella prossima puntata della dizi turca si prevedono colpi di scena.

If You Love quando in onda e dove vedere la nuova dizi turca di Canale 5

Svelate tutte le anticipazioni If You Love più salienti e importanti non resta che ricordare che la nuova dizi turca andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.15 circa. l pomeriggio di Canale5 quindi sarà all’insegna delle soap Made in Turcha con Forbidden Fruit, Io sono Farah, La forza di una donna e appunto If You Love i cui episodi possono essere seguit anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.