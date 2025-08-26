Anticipazioni If You Love, puntata di domani mercoledì 27 agosto 2025: Ates e Leyla ricevono la visita degli assistenti sociali

Anticipazioni If You Love, puntata 27 agosto 2025

Nella giornata di domani, mercoledì 27 agosto 2025, va in onda una nuova puntata di If You Love nel pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 15.15. La celebre dizi turca sta ormai volgendo verso la conclusione e in questi giorni stanno andando in onda le ultime puntate, ricche di emozioni e colpi di scena e con svolte sorprendenti nella trama e nelle dinamiche tra i protagonisti.

Nelle precedenti puntate abbiamo assistito ai preparativi per il matrimonio di Ates e Leyla, con quest’ultima che avrebbe voluto raccontare al futuro marito tutta la verità sulla sua natura di truffatrice, pur non avendo trovato il coraggio. La verità però alla fine è venuta a galla e in maniera plateale quando, all’altare e subito dopo il sì, Ates rivela davanti a tutti i presenti di conoscere il piano di Leyla e la accusa di essere una truffatrice.

Messa alle strette, Leyla si allontana da Ates e pianifica la fuga con Meryem e Baris per ricostruirsi una nuova vita altrove. Intanto sorgono problematiche anche per Ates, con Fusun che lo incastra denunciandolo ai Servizi Sociali, i quali accorrono presso la sua tenuta per parlare con lui della situazione dei bambini.

Anticipazioni If You Love: gli assistenti sociali a casa di Ates e Leyla

Ma che cosa accadrà nella puntata di domani, mercoledì 27 agosto 2025, secondo le anticipazioni If You Love riportate sul sito di Mediaset Infinity? La situazione di Ates e Leyla è estremamente delicata non solo per il naufragio del loro matrimonio, ma anche per la situazione legata ai bambini. La coppia avrà un confronto con gli assistenti sociali i quali, arrivati presso la tenuta, spiegano che i loro litigi di coppia hanno conseguenze negative sulla crescita dei bambini.

Nonostante gli screzi e quanto accaduto al matrimonio, Ates e Leyla promettono di rimediare e si convincono a mantenere un rapporto civile per il bene dei bambini. Inoltre, la donna decide di firmare le pratiche del divorzio con Ates e si decide a raccontargli finalmente tutta la sua storia e la verità sul suo passato…