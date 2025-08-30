Anticipazioni If You Love, settimana dall’1 al 5 settembre 2025: tensioni alle stelle, matrimonio in bilico e un clamoroso addio in vista.

Anticipazioni If You Love, settimana dall’1 al 5 settembre 2025: Umut si sente insicuro

Un’altra delle soap turche che sta facendo impazzire i fan è If You Love, una storia avvincente che tiene incollati gli spettatori di Canale 5 alla tv. Oggi andiamo a scoprire cosa succederà nelle puntate della prossima settimana e quindi le anticipazioni If You Love che vanno dall’1 al 5 settembre 2025. Pronti?

Anticipazioni Tradimento prossima puntata, 3 settembre 2025/ Tolga rischia di morire, Guzide tradita da Sezai

Iniziamo subito con Umut e Leyla, protagonisti della soap che si trovano ulteriormente in conflitto, soprattutto perchè non riescono a gestire al meglio i più piccoli. In particolare, Leyla sta iniziando a pensare che l’uomo non sia veramente pronto per prendersi una responsabilità di questo tipo, dato che lui continua a manifestare segni di inadeguatezza e di forte insicurezza.

Chicago Fire 13 anticipazioni prossima puntata 5 settembre 2025/ Missioni a catena per la Caserma 51!

Anticipazioni If You Love, settimana dall’1 al 5 settembre 2025: Meryem e Mert in crisi?

Continuiamo le anticipazioni If You Love dal 1 al 5 settembre 2025 passando a Meryem e Mert che hanno fissato la data delle nozze. Nelle prossime puntate li vedremo pronti per incontrare per la prima volta la famiglia di lui, ma non tutto filerà liscio come si aspettano! Nonostante i due vadano d’amore e d’accordo, i genitori di Mert potrebbero ribaltare le carte in tavola creando non poche tensioni nella coppia. (Scopri qui come finisce If You Love!)

Si parlerà poi di Ates e Leyla. L’avvocato consiglia loro di darsi da fare per affrontare l’affidamento dei bambini, e dopo l’avvertimento del legale, Ates fa una confessione alla donna: lui vuole andarsene in Spagna, lasciare il Paese e ricominciare una nuova vita senza pressioni. Le anticipazioni If You Love parlano anche di Umut, che sosterrà Ates nel mandare via Fusun dall’azienda. Ates si illude di poter voltare pagina ma ad un certo punto, mentre sta per salire sulla nave per partire, Ilgaz lo chiama e gli svela tutto su un terribile ricatto di Fusun nei con fronti di Umut.

Tradimento torna in onda, com'è finito prima della pausa: cos'è successo ultime puntate/ Mistero su Kahraman