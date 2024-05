Anticipazioni Il Clandestino/ Quinta puntata del 13 maggio 2024: Luca Travaglia rischia la vita, morirà?

In attesa della quinta puntata de Il Clandestino dalle anticipazioni sulla puntata del 13 maggio 2024 si scopre che cosa succederà nei prossimi episodio e ci sarà un colpo di scena clamoroso e drammatico: Luca Travaglia sarà in pericolo e rischierà la vita. Andando con ordine durante un’indagine le cose non si metteranno per nulla bene per l’ex ispettore. Si accorgerà di non essere l’unico di occuparsi di un pericolo caso e si troverà, suo malgrado, coinvolto in uno stallo alla messicana rischiando la vita.

Con il personaggio che ha il volto di Edoardo Leo fuori dai giochi, almeno momentaneamente, sarà il leale e fraterno Palitha a prendere il suo posto non solo portando avanti le indagini a lui affidate manche indagando sullo stalker che da tempo perseguita Carolina e non è tutto perché a poco a poco verranno fuori una serie di amare verità come cos’è successo davvero durante l’attentato e quali sono le reali responsabilità della sua fidanzata di allora Khadija.

Il Clandestino, anticipazioni 13 maggio 2024: nella quinta puntata una verità amara per Travaglia

Dalle anticipazioni Il Clandestino sulla quinta puntata del 13 maggio 2024 si scopre che Luca Travaglia verrò messo a dura prova. Nel nono episodio de Il Clandestino intitolato La Notte, l’ex ispettore di polizia accetterà di indagare su un nuovo caso, un ricco industriale lo contatterà dopo aver messo una grossa taglia sullo spacciatore che ha ucciso il figlio fornendogli le dosi che hanno causato la morte per overdose. L’indagine si dimostrerà più pericolosa del previsto e Travaglia verrà colpito.

Dando fondo alle nostre anticipazioni del 13 maggio 2024, vi sveliamo che Luca Travaglia sarà in pericolo di vita e rischierà di morire, e nel decimo episodio de Il Clandestino dal titolo Il Cingalese sarà dunque Palitha a portare avanti un'indagine che lo condurrà finalmente alla verità sullo stalker che perseguita Carolina. La verità però e amara e inquitante e per Travaglia sarà un'ulteriore batosta. Per sapere cosa succederà non resta che guardare la quinta e penultima puntata in onda lunedì 13 maggio 2024 a partire dalle 21. 35 circa su Rai 1.











