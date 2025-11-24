Anticipazioni Il commissario Ricciardi 4: cosa succede nella quarta stagione: Enrica muore, arriva un'altra donna, chi è Bianca Borgati

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 4: cosa succederà nella quarta stagione? Spoiler choc Enrica muore

La malinconia del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi la stanno provando anche i telespettatori, oggi va in onda l’ultima puntata con l’attesissimo gran finale di stagione, ma i telespettatori sono già proiettati in avanti: Il commissario Ricciardi 4 si farà? Lino Guanciale ritornerà a vestire i panni del solitario e ombroso protagonista che si porta dietro il peso di una maledizione? Al momento non c’è una conferma ufficiale da parte della Rai, ma la produzione ha lasciato intendere che il finale di stagione è tutt’altro che definitivo e la porta è stata lasciata aperta.

E del resto non è difficile anche ipotizzare delle possibili anticipazioni Il commissario Ricciardi 4. La fiction di Rai 1, infatti, è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, anche se su alcune parti si ispira a delle novelle e si discosta dalla saga principale. E di romanzi non trasportati nella serie tv ce ne sono ben tre che fanno parte di una trilogia ben definita che inizia con un evento tanto inatteso quanto drammatico: Enrica muore ne Il Commissario Ricciardi 4. Il grande amore di Luigi Alfredo, fragile ma al tempo stesso determinata, Enrica, si ammalerà durante il parto e morirà dando alla luce la loro figlia Marta.



Una nuova donna nella vita di Ricciardi: chi è Bianca? Anticipazioni Il commissario Ricciardi 4

E non è tutto dai romanzi di Maurizio De Giovanni si posso trarre le anticipazioni Il commissario Ricciardi 4. I romanzi nello specifico si intitolano: Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi (2022), Soledad. Un dicembre del commissario Ricciardi (2023) Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi. Il protagonista, cinque anni dopo la morte di Enrica Colombo (Maria Vera Ratti) sarà ancora alle prese con il dolore per aver perso l’amore della sua vita. Al suo fianco c’è la figlia Marta e per il commissario, sarà giunto il momento di scoprire se sua figlia ha ereditato la sua capacità di vedere e sentire i morti. Nel vita del commissario farà il suo ingresso anche un’altra donna, Bianca Borgati.

E poi ancora dalle anticipazioni Il Commissario Ricciardi 4 si scopre anche che cosa succederà agli altri protagonisti della serie tv dal medico legale Bruno Modo (Enrico Ianniello) che a causa delle sue idee antifasciste finirà più volte in pericolo e persino arrestato, al Brigadiere Raffaele Maione, Antonio Milo rimasto segnato profondamente dall’uccisione del figlio Luca, fino a Livia Lucani che finirà nelle grinfie di Falco. Non è chiaro, al momento quando andrà in onda la quarta stagione de Il commissario Ricciardi 4 al momento non è stata ufficializzata la data del ritorno sul set. E in attesa dell’inizio delle riprese delle nuove puntate non resta che ricordare che l’ultima attesissima puntata de Il commissario Ricciardi 4 andrà in onda questa sera, su Canale 5 a partire dalle 21.40 circa.