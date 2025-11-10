Stasera avrà inizio Il commissario Ricciardi 3, ma quante puntate saranno? Qual è il cast? Lino Guanciale confermatissimo

Il pubblico appassionato di fiction attendeva il 10 novembre come la giornata di Natale e il perché è presto detto: torna Il commissario Ricciardi giunto alla sua terza stagione. Questa volta si ritroverà un personaggio un po’ diverso, più aperto all’aspetto luminoso della vita, nonostante il suo dono rimanga preponderante. Infatti, come ha anticipato l’attore protagonista Lino Guanciale, il commissario vivrà l’amore di Enrica (interpretata da Maria Vera Ratti) tanto che sarà in grado di ridere.

Com'è finito Il commissario Ricciardi 2? Cos'è successo finale scorsa stagione/ Luigi si dichiara a Enrica

Un amore unico, quello tra lui e la ragazza, al cui padre ha chiesto la mano alla fine della seconda stagione. E infatti lo si potrà vedere un po’ impacciato, alle prime armi, davanti ai suoi futuri suoceri. Non mancheranno i casi violenti, le intuizioni geniali e intelligenti, e tutto quello a cui è abituato il pubblico.

Location Il commissario Ricciardi 3: dove e quando è ambientata/ Lino Guanciale: "Serie di denuncia Fascismo"

Il commissario Ricciardi, stagione 3: quante puntate sono, svelato il cast

Nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, la serie Il commissario Ricciardi è giunta alla sua terza stagione che avrà inizio stasera dopo la consueta puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Le puntate previste per questo ciclo saranno quattro (dovrebbe concludersi il 1 dicembre salvo cambi di programmazione). Il cast? Confermato Lino Guanciale così come Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti. La regia affidata a Gianpaolo Tescari.

Ma su quali libri si baseranno questo ciclo di quattro puntate? Stando alle anticipazioni la stagione attuale si baserà sulle trame dei seguenti romanzi: Per mano mia, Il purgatorio dell’angelo, Il pianto dell’alba. E anche sul racconto I vivi e i morti. Una stagione intima, psicologica, dove si vedrà il protagonista gettare in maniera definitiva il cuore oltre l’ostacolo.