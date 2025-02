Anticipazioni Il Conte di Montecristo 27 gennaio 2025: Edmond Dantes rintraccia Gaston

Lunedì 3 febbraio 2025, in prima serata, Raiuno trasmette l’attesissima quarta ed ultima puntata de Il conte di Montecristo, la serie-evento diretta dal Premio Oscar Bille August che, settimana dopo settimana, sta raccogliendo milioni di telespettatori davanti ai teleschermi non temendo la concorrenza del Grande Fratello, in onda su canale 5. In questa quarta puntata, per Edmond è arrivato il momento di concretizzare la sua vendetta e chiudere un capitolo doloroso della propria vita per aprirne un altro.

Dopo gli anni trascorsi in prigione e il ritorno alla libertà, Emond ha cominciato ad agire per vendicarsi di coloro che gli hanno rubato parte della vita. Dopo intrighi e scoperte varie, questa sera, la vendetta si compirà e per Edmond arriverà finalmente il momento di fare pace con il passato.

Il Conte di Montecristo, anticipazioni:

Nell’ultima puntata de Il conte di Montecristo, Edmond riesce a rintracciare Gaston, il figlio illegittimo di Villefort che è diventato un ladro. Il ragazzo ruba del denaro e viene arrestato perché durante la fuga uccide un poliziotto. Danglars scopre il tradimento di Fernand nei confronti di Ali Pascha, in Algeria e diffonde la notizia. In Parlamento dove Fernand è chiamato a riferire, come testimone contro di lui, si presenta Haydée. Albert, furioso per l’offesa ricevuta dal padre, sfida il Conte di Montecristo a duello. Mercedes, disperata, chiede ad Edmond di risparmiare il figlio e il Conte accetta.

Tuttavia, è giovane a ritirare il guanto di sfida quando la madre gli racconta tutta la verità. Intanto, alla vigilia delle nozze, il conte Spada aiuta Eugenie a fuggire con il suo vero amore, la sua insegnante di canto, proprio mentre la polizia si presenta a casa Danglars. Edmond, invece, rivela a Villefort che il veleno che ha ucciso la marchesa è stato rubato nel suo laboratorio da Héloïse. Proprio Villefort scopre così tutto ciò che ha fatto Heloise permettendo al Conte di Montecristo di avere la propria vendetta.

Come vedere Il conte di Montecristo

L’ultimo appuntamento con Il Conte di Montecristo è assolutamente imperdibile e può essere visto in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione è possibile seguire la diretta streaming o rivedere e rivivere tutte le emozioni del Conte di Montecristo, anche delle altre puntate già trasmessa in tv.

